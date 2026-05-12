Naisten yleisin hormonihäiriö PCOS nimetään uudelleen.
Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä eli PCOS tunnetaan jatkossa uudella nimellä PMOS. Uusi nimi on lyhenne sanoista polyendocrine metabolic ovarian syndrome, kertoo Oulun yliopisto tiedotteessaan.
Nimenmuutos perustuu australialaisen Monashin yliopiston johtamaan kansainväliseen prosessiin, jonka tulokset on julkaistu tänään tiistaina arvostetussa The Lancet -tiedelehdessä.
Oireyhtymän nykyisin käytössä oleva nimi PCOS (polycystic ovary syndrome) koettiin laajasti harhaanjohtavaksi, sillä se viittaa munasarjakystiin. Todellisuudessa niitä ei tässä oireyhtymässä esiinny.
Professori Terhi Piltosen johtama tutkimus onkin keskeinen osa oireyhtymän nimenmuutosta.
– Laajassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa PCOS-naisilla ei havaittu enempää minkään tyyppisiä munasarjakystia kuin naisilla, joilla ei ole PCOS-diagnoosia, kertoo väitöskirjatutkija Ewelina Kuusiniemi, joka on yksi tutkimuksen tekijöistä.