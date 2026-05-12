Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on tiistaina 12. toukokuuta. Viikko huipentuu finaaliin 16. toukokuuta.
Euroviisut järjestetään tänä vuonna Itävallan Wienissä ja MTV on paikan päällä viisuhuumassa. Suomea kisassa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekinheitin-kappaleellaan.
Suomi kilpailee ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 12. toukokuuta paikalla seitsemän eli semifinaalin ensimmäisen puoliskon loppupuolella. Toinen semifinaali on 14. toukokuuta.
Euroviisujen semifinaaleihin osallistuu yhteensä 35 maata. Viisujen suuret rahoittajavaltiot Saksa, Ranska, Italia ja Britannia sekä isäntämaa Itävalta pääsevät automaattisesti finaaliin.
Viisufinaali on 16. toukokuuta. MTV seuraa viisuviikon tapahtumia. Täältä löydät Euroviisut-aiheiset uutiset.
Ensimmäisen semifinaalin esiintymisjärjestys:
1. Moldova
Satoshi - Viva, Moldova
2. Ruotsi
Felicia - My System
3. Kroatia
Lelek - Andromeda
4. Kreikka
Akylas - Ferto
5. Portugali
Bandidos do Cante - Rosa
6. Georgia
Bzikebi - On Replay
Italia
Sal Da Vinci - Per sempre sì
7. Suomi
Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin
8. Montenegro
Tamara Živković - Nova zora
9. Viro
Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
10. Israel
Noam Bettan - Michelle
Saksa
Sarah Engels - Fire
11. Belgia
Essyla - Dancing on the Ice
12. Liettua
Lion Ceccah - Sólo quiero más
13. San Marino
Senhit - Superstar
14. Puola
Alicja - Pray
15. Serbia
Lavina - Kraj mene
Toisen semifinaalin esiintymisjärjestys:
1. Bulgaria
Dara - Bangaranga
2. Azerbaidzan
Jiva - Just Go
3. Romania
Alexandra Căpitănescu - Choke Me
4. Luxemburg
Eva Marija - Mother Nature
5. Tsekki
Daniel Žižka - Crossroads
Ranska
Monroe - Regarde!
6. Armenia
Simón - Paloma Rumba
7. Sveitsi
Veronica Fusaro - Alice
8. Kypros
Antigoni - Jalla
Itävalta
Cosmó - Tanzschein
9. Latvia
Atvara - Ēnā
10. Tanska
Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
11. Australia
Delta Goodrem - Eclipse
12. Ukraina
Leléka - Ridnym
Britannia
Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei
13. Albania
Alis - Nân
14. Malta
Aidan - Bella
15. Norja
Jonas Lovv - Ya ya ya