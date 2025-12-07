Netanjahun mukaan Israelin ja Hamasin välisen aseleposopimuksen toiseen vaiheeseen voidaan edetä hyvin pian.

Länsirannan liittämistä Israeliin ei suunnitella lähitulevaisuudessa, kertoo pääministeri Benjamin Netanjahu Jerusalem Postin mukaan. mukaan. Netanjahu kommentoi asiaa yhteisessä lehdistötilaisuudessa maassa vierailevan Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa.



Johtajien kahdenvälisen tapaamisen jälkeen Merz vetosi Netanjahuun, jotta tämä hyväksyisi kahden valtion ratkaisun. Netanjahu torjui sen lehdistötilaisuudessa ja vetosi siihen, että selvä enemmistö israelilaisista vastustaa Palestiinan valtion luomista vuoden 2023 lokakuun hyökkäyksen jälkeen.



Miehitetyn Länsirannan kohtalosta keskustelun Netanjahu lykkäisi myöhemmäksi. Israelin pääministeri halusi sen sijaan keskittyä Yhdysvaltain rauhansuunnitelman toiseen vaiheeseen etenemiseen.



Netanjahun mukaan Israelin ja Hamasin välisen aseleposopimuksen toiseen vaiheeseen voidaan edetä hyvin pian. Hän kertoi keskustelleensa Merzin kanssa siitä, miten Hamasin valta Gazan kaistalla tuodaan päätökseensä.



Kyseessä on Merzin ensimmäinen valtiovierailu Israeliin, vaikka Saksa on ollut perinteisesti Israelin vankka tukija.

Oppositio arvosteli Merziä

Merz on arvostellut toistuvasti Israelin toimia Gazassa, jossa Israelin asevoimat on surmannut reilun kahden vuoden aikana kymmeniätuhansia ihmisiä. Saksa myös rajoitti elokuussa joksikin aikaa asevientiä Israeliin, mutta luopui rajoituksista Israelin ja äärijärjestö Hamasin allekirjoitettua aseleposopimuksen.



Kaikesta huolimatta Saksan esittämä arvostelu ei ole ollut kansainvälisessä vertailussa erityisen kovasanaista. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeenkin Israel on surmannut satoja palestiinalaisia, ja esimerkiksi YK on arvostellut Israelia siitä, ettei se ole päästänyt Gazaan riittävästi apua. Saksassa oppositio on arvostellut Merziä vierailusta Israeliin ja tulkitsee tämän olevan tuen osoitus sotarikoksista etsintäkuulutetun Netanjahun äärioikeistolaiselle hallitukselle. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on antanut Netanjahusta pidätysmääräyksen sotarikosten vuoksi, mutta Merz on sanonut israelilaisjohtajalle, ettei tätä pidätettäisi Saksassa. Merz laskeutui Israelin Tel Aviviin lauantaina iltakahdeksan aikoihin. Häntä vastassa oli Israelin ulkoministeri Gideon Saar. Merz tapasi Israelin presidentin Jerusalemissa myöhemmin lauantaina. Saksalaisjohtaja sanoi maansa tukevan Israelia. – Tämän maan (Israelin) tukeminen on ja tulee olemaan Saksan liittotasavallan politiikan muuttumaton ydinperiaate, Merz sanoi.