Suomalaislääkäri kertoo pysäyttäviä tarinoita Gazan lapsipotilaista – "Ilman evakuointia kohtalona jalan amputaatio" Gaza on akuuttilääkäri Mikko Linnulle neljäs työkomennus Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kautta. Handout Julkaistu 7 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Turkulainen akuuttilääkäri Mikko Lintu tekee humanitaarista työtä Gazassa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kautta. Humanitaarinen työ katastrofialueilla on aina motivoivaa, mutta erityisesti se on sitä Gazassa. Näin STT:lle kuvailee Gazan kaistan keskiosassa al-Aqsan sairaalassa työskentelevä suomalaislääkäri Mikko Lintu. Linnulle kyseessä on neljäs työkomennus Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kautta. Päivätyönään Lintu toimii akuuttilääkärinä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) päivystyksessä. – Työpätkäni täällä on vain kuusi viikkoa, koska on ajateltu, että työ on niin raskasta, mutta kyllähän täällä haluaisi olla paljon pidempään, Lintu kertoo STT:lle puhelimitse. Lintu kuvailee al-Aqsan sairaalaa keskussairaalatasoiseksi. Sieltä löytyvät hänen omien sanojensa mukaan niin "peruskirurgiat" kuin teho-osastokin. Muut työntekijät ovat paikallisia lääkäreitä ja hoitajia.





Kotien tuhouduttua moni palestiinalainen joutuu elämään ahtaasti teltoissa. Telttaelämä on paitsi raskasta myös vaarallista. AFP / Lehtikuva

Al-Aqsan sairaalan päivystyksen lisäksi Lintu tekee ilta- ja yövuoroja läheisessä kirurgisessa kenttäsairaalassa, jota Lääkärit Ilman Rajoja pyörittää yhdessä paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Suurin osa kenttäsairaalaan tulevista potilaista on lähetetty sinne leikkaukseen muista sairaaloista.

Työssään Linnulla on apuna arabiantaitoinen tulkki. Tulkkaus on olennaista etenkin tautipotilaiden kanssa työskennellessä, Lintu kertoo.

Suurin osa tautipotilaita

Suurin osa potilaista saapuu al-Aqsan päivystykseen nyt sairauksien takia. Vammapotilaita Linnun potilaista on vain noin viidennes. Akuutteina vammoina Lintu on päivystyksessä hoitanut muun muassa sirpalevammoja, ampumahaavoja ja luunmurtumia. Moni potilas kärsii aikaisempien vammojen seurauksena esimerkiksi suolitukoksista.

– Joka päivä tulee vastaan useita potilaita, joilla on aikaisempi sotavamma, joita on ammuttu tai joilla on räjähdysvamma.

Päivystyksessä Lintu kohtaa myös psyykkisesti oireilevia ihmisiä. Aliravitsemusta Lintu ei sen sijaan ole perusterveillä ihmisillä juuri havainnut.

Missään Lintu ei ole nähnyt yhtä paljon kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen ja sydänsairauksien, komplikaatioita. Verensokerin mittaamiseen tarvittavista liuskoista on pulaa, ja insuliinia vanhentuu kunnollisen kylmäsäilytyksen puuttuessa. Reumatautien ja syöpien hoito on huonolla tolalla, eikä niiden hoitoon tarvittavia lääkkeitä ole saatavilla.

Aivoverenvuotoja ja aivoinfarkteja nähdään paljon. Siitä Lintu on tyytyväinen, että sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia on yhdessä alueen sairaaloista pystytty jälleen aloittamaan. Ilman pallolaajennuksia vaikea sydäninfarkti on johtanut kuolemaan.

– Vähitellen terveydenhuollon laatu lähtee tästä nousemaan, Lintu uskoo.

Ahdasta telttaelämää

Kotien tuhouduttua moni palestiinalainen joutuu elämään ahtaasti teltoissa. Telttaelämä on paitsi raskasta myös vaarallista. Ruokaa laitetaan avotulella, ja lasten palovammat ovat yleisiä. Myös infektiot leviävät. Hepatiitti A on levinnyt jo epidemiaksi, Lintu kertoo.

Ammatillisesti vaikeinta Linnulle on ollut tietokonetomografialaitteen puuttuminen. Laite on sairaalasta rikki, joten potilaiden kuvaus joudutaan hoitamaan muualla.

– Laitteesta puuttuu osa, eikä Israel ole antanut tuoda sitä tänne Gazaan.

Kuluneena syksynä Suomessakin on käyty poliittista keskustelua valmiuksista vastaanottaa Gazasta evakuoitavia potilaita.

Lintu kertoo, että hoito ulkomailla voisi auttaa esimerkiksi hänen kohtaamaansa 7-vuotiasta tyttöä, joka kärsii kovasta hermokivusta räjähdevamman seurauksena. Gazassa kunnollisia hermokipulääkkeitä ei ole.

Hän kertoo myös räjähdeonnettomuudessa pahan luuvamman sääreensä saaneesta 14-vuotiaasta tytöstä.

– Jos hänet evakuoitaisiin ja saataisiin luusiirre tai jokin muu hoito, hän välttäisi amputaation.

Eräs 13-vuotias tyttö oli puolestaan saanut räjähdyksessä pahat ihopuutokset sääreensä. Tarvittavia ihosiirteitä ei Gazassa pystytä tekemään, joten ilman evakuointia hänenkin kohtalonaan on jalan amputaatio.

Potilasmäärät pudonneet

Al-Aqsan sairaala on Gazassa harvoja sairaaloita, joiden rakennukset eivät ole vaurioituneet sodassa. Sairaalan piha-aluetta on kyllä Linnun mukaan pommitettu.

Nyt pihaa värittävät värikoodatut potilasteltat. Vihreissä teltoissa on kohtuullisen hyväkuntoisia paaripotilaita. Punaisissa teltoissa hoidetaan potilaista huonokuntoisimpia.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin lokakuussa voimaan tulleen aselevon myötä sairaalan potilasmäärät ovat pudonneet suurin piirtein sotaa edeltävälle tasolle. Linnun mukaan päivystykseen saapuu noin 400 potilasta vuorokaudessa, kun Israelin hyökkäyksen aikana määrä oli tuhatkunta.

Lääkäreitä ja hoitajia on riittävästi huomioiden tämän hetken vähentyneet potilasmäärät, Lintu arvioi. Paikalliset työntekijät ovat taitavia varsinkin traumapotilaiden hoidossa.

Sairaalaan kantautuu ääniä Israelin kauempana tekemistä räjäytyksistä ja rakennuksen yli lentävistä drooneista. Lintu näkee säännöllisesti myös Israelin sota-alusten partioivan merellä.

– Yhtenä päivänä sota-alus tuli noin kilometrin päähän ja ampui. Se oli itseäni lähimpänä oleva ampumistilanne. Käsittääkseni he pelottelivat kalastajia, Lintu kertoo.

– Itseäni ei pelota olla täällä, hän lisää.