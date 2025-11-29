Tutkijapiireissä käydään pohdintaa siitä, onko Linnunradan keskiosissa havaittu merkkejä aineesta, jota ei voi nähdä.
Tuoreen tutkimuksen mukaan Nasan Fermi-avaruusteleskooppi on saattanut havaita ensimmäistä kertaa merkkejä pimeästä aineesta Linnunradan keskustan ympärillä.
Mystinen pimeä aine on näkymätöntä, mutta se muodostaa kuitenkin suuren osan maailmankaikkeudessa olevasta aineesta.
Nasan Fermi-avaruusteleskooppi havainnoi korkeaenergistä gammasäteilyä. Teleskooppi on havainnut galaksimme keskustassa pimeään aineeseen mahdollisesti kytköksissä olevaa säteilyä.
Aiheesta tehty tutkimus on julkaistu Journal of Cosmology and Astroparticle Physics -julkaisussa.
– Mikäli tämä pitää paikkansa, niin tietääkseni kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ihmiskunta on ”nähnyt” pimeää ainetta, toteaa tutkimuksen tehnyt tähtitieteen professori Tomonori Totani Tokion yliopistosta.