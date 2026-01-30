Indonesiassa on toteutettu ankara sharia-lakiin perustuva rangaistus.
Acehin maakunnassa Indonesiassa nainen ja mies on tuomittu kepillä lyötäviksi syytettyinä ulkopuolisesta seksistä sekä alkoholin juonnista.
Viranomaiset löivät rangaistukseksi kumpaakin 140 kertaa kepillä. Naimattomien henkilöiden väliset seksisuhteet on tiukasti kielletty Acehissa, jossa islamilainen sharia-laki on käytössä.
Pariskuntaa iskettiin rottinkikepeillä selkään puistossa kymmenien ihmisten seuratessa rangaistusta, kertoo paikalla olleen uutistoimisto AFP:n toimittaja.
Viranomaisten mukaan sata kepin iskua tuli avioliiton ulkopuolisesta seksistä ja 40 iskua alkoholin nauttimisesta.
Iskujen jälkeen nainen pyörtyi ja hänet vietiin ambulanssiin.
The Guardian kertoo, että pariskunnalle rangaistuksena annettujen kepiniskujen lukumäärä on yksi suurin sitten vuoden 2001, kun sharia-laki otettiin käyttöön Acehissa.