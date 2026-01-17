Indonesiassa on tapahtunut lento-onnettomuus. Tiedot tapahtumasta ovat vielä hataria.
Ranskalais-italialainen lentokonevalmistaja ATR kertoo saaneensa tänään lauantaina tiedon Indonesiassa sattuneesta lento-onnettomuudesta. Asiasta uutisoi Reuters.
Onnettomuuskone on kaksimoottorinen potkuriturbiinikone ATR 42-500, jota käytetään laajasti alueellisessa reittiliikenteessä.
Indonesialaisviranomaiset kertoivat aiemmin etsivänsä Indonesia Air Transport -yhtiön omistamaa konetta.
Koneen yhteys lennonjohtoon oli katkennut Marosin alueella Etelä-Sulawesin maakunnassa. Alueella on sekä rannikkoa että vuoristoisia seutuja.
Uutiskanava ABC:n mukaan koneessa oli kaikkiaan 11 ihmistä. Kone oli matkalla Yogyakartasta Makassariin.
ATR:n mukaan sen asiantuntijat auttavat Indonesian viranomaisia onnettomuustutkinnassa.