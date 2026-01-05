Tanska ei pääministerin mukaan aio suostua Trumpin vaatimuksiin Grönlannista.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen otti maanantaina kantaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sanomisiin, että Yhdysvallat tarvitsee "ehdottomasti" Grönlannin.

Fredriksenin mukaan Trumpin puheisiin on suhtauduttava vakavasti. Hän toisti myös, ettei Grönlanti halua olla osa Yhdysvaltoja.

– Jos Yhdysvallat hyökkää toista Nato-maata vastaan, kaikki pysähtyy, Fredriksen sanoi Tanskan yleisradioyhtiö DR:lle.

Tanska ei Fredriksenin mukaan aio suostua Trumpin vaatimuksiin.

– Tanska on aina ollut hyvä liittolainen Yhdysvalloille. Haluamme jatkaa sitä. Emme tietenkään hyväksy tilannetta, jossa meitä ja Grönlantia uhataan tällä tavoin.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen otti kantaa Trumpin Grönlanti-puheisiin maanantaina.

Myös Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen sanoi lausunnossaan, että Yhdysvaltojen toistuvat puheet Grönlannista ovat täysin mahdottomia hyväksyä.

– Kun Yhdysvaltain presidentti sanoo maansa "tarvitsevan Grönlannin" ja yhdistää meidät Venezuelaan ja sotilaalliseen väliintuloon, se ei ole ainoastaan väärin, vaan myös epäkunnioittavaa, Nielsen sanoi.

Nielsenin mukaan Grönlanti ei ole suurvaltaretoriikan kohde, vaan kansa, maa ja demokratia, ja sitä on kunnioitettava.

– Nyt riittää. Ei enää painostusta. Ei enää vihjailuja. Ei enää fantasioita toiseen valtioon liittämisestä.

Yhdysvallat on havitellut Grönlantia myös aiemmin ja tarjoutunut muun muassa ostamaan sen 100 miljoonalla. Katso videolta jutun alusta uutisjuttu aiheesta.

Lue myös: