Grönlannin ja Tanskan asioista voivat päättää vain grönlantilaiset ja tanskalaiset, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisti jälleen eilen, että Yhdysvallat tarvitsee "ehdottomasti" Grönlannin.

Pian sen jälkeen Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kehotti Yhdysvaltoja lopettamaan uhkailun.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Trumpin Grönlanti-puheita toteamalla, että kaikilla valtioilla on vastuu kunnioittaa kansainvälistä oikeutta.

– Suomi ja muut Pohjoismaat toistivat heti eilen illalla tuen Tanskalle ja Grönlannille. Grönlannin ja Tanskan asioista voivat päättää vain grönlantilaiset ja tanskalaiset, Orpo viestittää MTV Uutisille.

– Kaikilla valtioilla on vastuu kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan Suomi edistää Naton roolia arktisen turvallisuuden vahvistamisessa.

– Kun toimimme liittokuntana yhdessä, vahvistamme kaikkien liittokunnan jäsenten yhteistä turvallisuutta.

Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi viestipalvelu X:ssä, että Tanskalla on Suomen täysi tuki.