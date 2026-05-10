Oireettomat matkustajat kotiutetaan omaehtoiseen karanteeniin omiin kotimaihinsa.

Hantavirustartuntojen koettelema MV Hondiukselta evakuoidaan tänään kaikki matkustajat.

Alus on saapunut Espanjan aluevesille Kanariansaarten edustalle, ja evakuointi on tarkoitus järjestää tänä aamuna.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi perjantaina, että kahdeksan ihmistä on sairastunut, joista kolme on kuollut hollantilainen pariskunta ja yksi saksalainen.

WHO:n mukaan kuudella kahdeksasta on vahvistettu tartunta, ja WHO:n mukaan epäillään kahta muuta tapausta.

Evakuoidut kansalaiset kotiutetaan omaehtoiseen karanteeniin erikseen järjestettävillä kuljetuksilla.

CNN:n mukaan aluksella on 17 yhdysvaltalaista ja 14 espanjalaista. Uutistoimisto Reutersin mukaan muita evakuointeja järjestetään Saksaan, Ranskaan, Belgiaan, Irlantiin ja Alankomaihin.

Viruksen itämisajan on kerrottu olevan jopa 40 päivää.

Näin matkustajia ohjeistetaan

Vaikka matkustajia pidetään maihinnousun yhteydessä riskiryhmään kuuluvina, kaikkia ei välttämättä pidetä riskiryhmään palatessaan kotimaahansa, Euroopan tartuntatautivirasto ECDC totesi.

Virasto kehotti, että oireellisia matkustajia priorisoidaan lääketieteelliseen arviointiin ja testaukseen saapuessaan, ja lisäsi, että heidät voidaan eristää Teneriffalla tai heidät voidaan evakuoida lääketieteellisesti kotiin tilastaan ​​riippuen.