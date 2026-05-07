MV Hondius -risteilyalukseen liittyvä hantavirusrypäs on herättänyt kansainvälistä huomiota. Tapauksia on tällä hetkellä kahdeksan, joista kolme on johtanut kuolemaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus piti iltapäivällä tiedotustilaisuuden hantavirukseen liittyen.

Hantavirus on päässyt leviämään Atlantilla risteilevältä MV Hondius -alukselta. WHO:n pääjohtajan mukaan tähän mennessä vahvistettuja hantavirustartuntoja on viidellä ihmisellä. Kolme tapauksista on vielä vasta epäilyjä.

Risteilyaluksen matkustajista kolme on kuollut. Toistaiseksi yhden kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen.

Lue myös: Tällainen on risteilyaluksella tappanut hantavirus

Ei maailmanlaajuista uhkaa

WHO:n mukaan hantavirus ei leviä yhtä helposti kuin koronavirus. Tyypillisesti hantavirustartunta vaatii pidempiaikaista läheistä kontaktia ihmisten välillä.

Koronavirus puolestaan tarttuu pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa.

Oireiden alkaminen voi kestää jopa kuusi viikkoa, ja tämän vuoksi uusia hantavirustapauksia voi vielä ilmaantua myöhemmin matkustajien ja kontaktien joukossa.

WHO korosti tiedotustilaisuudessa, ettei tilanne vastaa koronapandemian alkua.

Lue myös: