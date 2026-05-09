Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että hän ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisivat tavata jossakin kolmannessa maassa, mutta vain jos kestävä rauhansuunnitelma on saatu aikaiseksi.

Putin kertoo Slovakian pääministeri Robert Ficon kertoneeen hänelle, että Zelenskyi olisi valmis henkilökohtaiseen tapaamiseen. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Putin kertoo olevansa kiitollinen Yhdysvalloille keskustelujen mahdollistamisesta. Hänen mukaansa keskustelut ovat kuitenkin vain Venäjän ja Ukrainan välinen asia.

Putin sanoo uskovansa, että "Ukrainan konflikti" tulee päättymään. Toistaiseksi on epäselvää, mitä Putin vastauksellaan tarkoitti.

Putinilta kysyttiin, että olisiko hän valmis aloittamaan neuvottelut eurooppalaisten kanssa. Putin vastasi, että hänen mielestään sopivin henkilö tähän tehtävään olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder.

Putin sanoi toivovansa, että Iranin konflikti tulisi loppumaan mahdollisimman nopeasti. Putinin mukaan kaikki kärsivät, jos konflikti ei lopu.

Putin sanoi lisäksi Venäjän olevan lähellä "merkittävää" öljy- ja kaasusopimusta Kiinan kanssa.

