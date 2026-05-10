Minnesota Wild tyrmäsi Colorado Avalanchen maalein 5–1 ja kavensi ottelusarjan voitot 1–2:een.
Kotiyleisönsä eteen päässyt Minnesota painoi kaasun pohjaan jo avauserässä. Supertähdet Kirill Kaprizov ja Quinn Hughes veivät osumillaan isännät 2–0-johtoon.
Toisen erän alussa Ryan Hartman laukoi tilanteeksi jo 3–0. Tämä riitti Colorado-vahti Scott Wedgewoodille, joka vaihdettiin maalin suulta pois Mackenzie Blackwoodiin.
Nathan MacKinnon onnistui ylivoimalla kaventamaan tilanteeksi 1–3, mutta tämän kummempaa kiriä eivät vierailijat onnistuneet kehittelemään.
Minnesota voitti ottelun lopulta 5–1. Colorado johtaa sarjaa kuitenkin yhä voitoin 2–1.
Sarjan neljäs ottelu pelataan tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.