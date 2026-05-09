Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hälytettiin tänään pelastamaan nuoria kiipeilijöitä linkkitornista Tuusulassa.

Nuoret olivat silminnäkijän mukaan kiivenneet noin 40 metrin korkeuteen, mutta he olivat poistuneet paikalta ennen poliisin ja pelastuslaitoksen tuloa kohteeseen.

Pelastuslaitos jäi varmistamaan ettei linkkitornissa ole ihmisiä.

– Vanhempien onkin hyvä käydä jälkikasvunsa kanssa keskustelua tällaisista todella vaarallisista toimista. Linkkitorniin ei pidä kiivetä, sillä merkittävän putoamisvaaran lisäksi myös torneissa olevat laitteet voivat aiheuttaa vaaraa kiipeilijöille, pelastuslaitos varoittaa.