Carolina Hurricanes marssi tyylipuhtaasti jatkoon, kun se kukisti Philaldelphia Flyersin ottelusarjan neljännessä ottelussa jatkoerässä maalein 3–2.

Kotijoukkue Flyers osui ottelussa ensin. Tyson Foerster vei isännät johtoon avauserässä tarkalla rannekudillaan.

Illan kirkkaimmaksi tähdeksi nousi Carolinan Jackson Blake. Hän vastasi Carolinan 1–1-tasoituksesta, teki esityön Logan Stankovenin 2–1-maaliin ja ratkaisi ottelun ja koko ottelusarjan jatkoerässä.

Blake pelaa erinomaista kevättä, sillä hän on tehnyt kahdeksassa pudotuspeliottelussa nyt 11 (4+7) pistettä.

Voiton myötä Carolina marssi ottelusarjasta itäisen konferenssin finaaliin voitoin 4–0.

Carolinasta tuli vasta viides joukkue NHL:n historiassa, joka on aloittanut pudotuspelit kahdeksalla peräkkäisellä voitolla. Edellisen kerran vastavaanlainen temppu on nähty Edmonton Oilersin toimesta vuonna 1985.

Carolinasta tuli myös ensimmäinen joukkue, joka on voittanut kaksi ensimmäistä pudotuspelisarjaa puhtaasti 4–0. NHL:n pudotuspelisysteemi muuttui vuonna 1987, jolloin kaikki pudotuspelikierrokset muuttuivat paras seitsemästä -ottelusarjoiksi.

Carolina on enää voiton päässä Oilersin samana vuonna tehdystä ennätyksestä (9 ottelua).

Philadelphian putoamisen myötä hienosti esiintyneen Rasmus Ristolaisen NHL-kausi päättyi. Nähtäväksi jää, jatkaako Ristolainen kiekkokauttaan vielä MM-Leijonissa.