Wilma Heltelä puhuu nimenvaihdoksestaan – antaa vihjeen uransa viimeisestä kisasta: "Aika romanttinen ajatus"

4:19 Wilma Heltelä oli tällä viikolla Tulosruudun Viikon vieraana. Seiväshyppääjä kertoi päävammastaan, nimenvaihdoksestaan ja tulevista suunnitelmistaan.

Julkaistu 50 minuuttia sitten

Jaakko Servo jaakko.servo@mtv.fi Emma Hyyppä emma.hyyppa@mtv.fi

Aikaisemmin nimellä Wilma Murto tunnettu seiväshyppääjä meni naimisiin maaliskuussa ja vaihtoi samalla nimensä. Tätä nykyä EM-kultamitalisti tunnetaan nimellä Wilma Heltelä.

Yleisurheilutähti on totutellut kahden viime kuukauden aikana uuteen sukunimeensä. MTV Urheilun viikon vieraana ollut Heltelä kertoo, ettei uusi nimi tule vielä täysin luonnostaan.

– Kyllä se vielä erikoiselta tuntuu. Vanhaa sukunimeä tottui, niin pitkään sanomaan ja kuulemaan.

– Kyllä siihen tottuu, mitä enemmän uudelle nimelle altistuu, hän jatkaa.

Heltelä on Suomen suurimpia yleisurheilutähtiä. Hän on saavuttanut urallaan, niin ulko- kuin sisäratojen EM-kultaa sekä MM-pronssia. 27-vuotias pitää hallussaan myös seiväshypyn naisten Suomen ennätystä 485.

Viime vuodet ovat olleet Heltelän osalta kuitenkin fyysisten ja henkisten ongelmien värittämiä. Tulokset eivät ole olleet samaa tasoa kuin uran huippuvuosina 2022 ja 2023.

Viimeisin takaisku tuli muutamia viikkoja sitten, kun Heltelä sai harjoituksissa aivotärähdyksen.

– Sen vuoksi olen joutunut vähän rauhoittamaan omaa tekemistä, mutta kyllä kesän näkymät ovat edelleen ihan valoisat.

“ Luottavainen olo ”

Heltelä vaihtoi valmentajaansa viime kesänä, kun entinen keihäänheittäjä Tero Pitkämäki otti vastuun tähden valmennuksesta. Tommi Holttinen puolestaan toimii tätä nykyä Heltelän tekniikkavalmentajana.

– Yhteistyö on tuntunut hyvältä ja tasapainoiselta. Meillä on luottavainen olo toistemme tekemiseen. Tuntuu, että pelaamme tosi hyvin yhteen, Heltelä kertoo.

Entinen menestyskeihäänheittäjä Tero Pitkämäki toimii tätä nykyä seiväshyppääjä Wilma Heltelän valmentajana.2015 Getty Images

Münchenin kesän 2022 EM-kultamitalisti Heltelä uskoo, että uran parhaat päivät ovat vielä edessäpäin. Hän nostaa esiin pikajuoksija Allyson Felixin, joka palaa kilpailemaan 40-vuotiaana.

– Olen 27-vuotiaana vielä ihan juniori monella mittarilla. Vielä on paljon sellaista, missä voi kehittyä ja mistä voi oppia todella paljon.

Onko sukunimenvaihdoksen jälkeen sellainen olo, että Wilma Heltelä on versio 2.0?

– Niin toivon. Jännittävää nähdä, millaiseksi se muotoutuu. Toivon mukaan palaan sille tasolle, missä olen parhaimmillani ollut.

Heltelän kesäkauden päätavoite on Birminghamissa elokuussa järjetettävät yleisrheilun EM-kisat. Tämän jälkeen Suomen seiväshyppytähden ajatukset kohdistuvat jo kohti Pekingin 2027 MM-kisoja ja Los Angelesin 2028 kesäolympialaisia.

– Minua kiinnostaa tosi paljon se, saako Helsinki vuoden 2030 EM-kisat.

Suomen Urheiluliitto ja Helsingin kaupunki hakevat yhdessä yleisurheilun 2030 EM-kilpailuja Suomeen. Lopullinen päätös kisaisännyydestä tulee maaliskuussa 2027.

– Voisi tietyllä tavalla olla aika romanttinen ajatus lopettaa ura koti-EM-kisoihin, mutta tiedostan myös sen, että harvoin asiat menevät juuri niin kuin suunnittelee.

Wilma Heltelä oli torstaina Tulosruudun Viikon vieraana.

