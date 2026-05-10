Äidin kesäkeitto on yksi viisuartisti Pete Parkkosen suosikeista.
MTV vieraili keväällä viisuartisti Pete Parkkosen lapsuudenkodissa Pihtiputaalla. Haastattelussa isä Kari Parkkonen muisteli muun muassa poikansa lapsuutta, kepposia ja ensiaskeleita musiikin parissa.
Vierailun yhteydessä selvisi myös Parkkosten perheen ykkösruoka.
Periytynyt rakkaus kesäkeittoon
Kun kysytään jonkun lapsuuden lempiruokaa, ihan ensimmäisenä ei tulisi välttämättä mieleen mainita kesäkeittoa. Tämä maitopohjainen kasviskeitto jakaa usein vahvasti mielipiteet.
Pete Parkkoselle se on kuitenkin äiti Marjatta "Jatta" Parkkosen mukaan maistunut aina. Perheen kesäkeitto-ohje on peräisin Jatan isältä.
– Isäni tykkäsi siitä kauheasti, sieltä se on periytynyt. Ennen haettiin kasvimaalta porkkanat, perunat, tillit ja muut, Jatta Parkkonen kertoo MTV Uutisille.