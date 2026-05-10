Ensimmäistä äitienpäiväänsä viettävä Mirella Merivirta kohtasi pian tyttärensä syntymän jälkeen pahimman pelkonsa. Nyt, yhdeksän kuukautta myöhemmin hän kertaa läpikäymäänsä myrkyä ja kertoo, millaista hänen ja Selen-tyttären elämä on tänä päivänä.

Jokin on nyt todella oudosti, yrittäjä ja missiemo Mirella Merivirta ajatteli.

Oli hänen ja Veronica Wirtasen luotsaaman Missio-kilpailun finaalipäivä marraskuussa 2024. Merivirran tunteet olivat poikkeuksellisen pinnassa ja hän herkistyi alinomaa. Välillä tunne yltyi jopa huutoitkuksi.

Vielä samana päivänä Merivirta teki raskaustestin. Positiivinen.

Merivirta oli aina haaveillut omasta perheestä, ja äitiys oli tuntunut hänelle jopa elämäntehtävältä. Hän oli aiemmin pohtinut paljon sitä, milloin olisi oikea aika perustaa perhe.

Aika tuntui kypsältä, kun Merivirta löysi rinnalleen oikealta tuntuneen ihmisen, julkkiskokki Teemu Laurellin. Raskautuminen tapahtui lopulta nopeasti.

Kiireistä yrittäjän arkea elänyt Merivirta oli ajatellut tekevänsä töitä läpi raskausajan. Otetta oli kuitenkin pakko hellittää, kun hän sairastui raskausajan masennukseen jo odotuksen alkumetreillä.

– Rupesin siinä kohtaa kipuilemaan ja prosessoimaan sitä, että nyt elämäni muuttuu. Että hei, minusta tulee äiti, eikä elämäni tule olemaan enää entisensä. Se oli jonkinlaista kasvukipua, Merivirta pohtii nyt.

Masennuksesta ja kasvukipuilusta huolimatta raskausaika on piirtynyt Merivirran mieleen hyvin erityisenä aikana, sillä hänelle muodostui jo tuolloin luja yhteys tyttäreensä. Hän saattoi tuntea, millainen temperamentti tytöllä on ja kuvitella, miltä tämä tulisi näyttämään.