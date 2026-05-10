Jammun murhaamien pikkutyttöjen hautajaisia turvasi poliisi – uteliaat kurkkivat kirkon ikkunoista sisään

Kahdeksanvuotiaat tytöt haudattiin pienimuotoisesti huhtikuun alussa 1989.

Julkaistu 10.05.2026 06:20

Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi

Suomen tunnetuin ja vihatuin pedofiili Jammu Siltavuori murhasi kaksi 8-vuotiasta tyttöä keväällä 1989 ja poltti näiden ruumiit. Jammu Siltavuori vei pienet tytöt heidän kotipihaltaan Helsingin Myllypurosta maaliskuussa 1989. Lopulta hän surmasi tytöt ja poltti heidän ruumiinsa Vihdissä Huhmarjärven rannalla, jossa hänellä oli mökki. Mökin pihassa oli tynnyri, jossa ruumiit oli poltettu. Polttamisen jälkeen Jammu oli nostanut ruumiiden jäänteet autonsa takakonttiin ja ajanut Helsinkiin. Poliisitutkinnassa ei selvinnyt se, miten tytöt oli surmattu. Jotain löydöksiä saatiin siitä, että tytöille oli annettu lääkkeitä. Koska lapset oli poltettu, ei koskaan saatu selville, mitä heille oli tehty ennen polttamista. Se varmistui, että tytöt oli surmattu ennen ruumiiden polttamista. Lue myös: Tästä kasvokuvasta tuli "pahuuden ja pedofilian ikoni" – Jammua vihasi koko Suomi Rikospaikka sai kirjeen, jossa Suomen julmin pedofiili kirjoitti törkeitä uhriensa äideistä – Jammu ei osoittanut katumusta Erityisen surulliset hautajaiset Kahdeksanvuotiaat tytöt haudattiin pienimuotoisesti huhtikuun alussa 1989. Siunaustilaisuudessa Myllypuron kirkossa oli poliisi paikalla varmistamassa, että tilaisuuteen pääsivät vain kutsutut. Uteliaita ihmisiä parveili kirkon ulkopuolella ja osa kurkki ikkunoista sisään. Traumatisoituneiden äitien seurana kirkossa oli tukihenkilö. Antti Veikko Ilmari Siltavuori tuomittiin alentuneesti syyntakeisena tehdyistä kahdesta murhasta ja lapsenryöstöstä 15 vuodeksi vankilaan. Hän vietti koko vankeusaikansa omassa eristyssellissä, mutta silti hänet pahoinpideltiin vankilassa useita kertoja.

Jammu oli vapautumassa vankilasta tammikuussa 2000, kun hän oli istunut tuomiostaan 11 vuotta. Vain muutama päivä ennen vapautumista hänet määrättiin pakkohoitoon, josta hän ei enää koskaan päässyt pois.

Siltavuori kuoli 85-vuotiaana Niuvanniemen mielisairaalassa vuonna 2012.

Rikospaikan dokumentti Jammusta on nähtävissä MTV Katsomossa . D okumentissa uppoudutaan syvälle tapaukseen ja tavataan useita jutussa mukana olleita ihmisiä.

Dokumentissa nähdään ennennäkemätöntä materiaalia uhrien hautajaisista ja Jammun viimeinen kirje, jota ei törkeyden takia koskaan näytetty uhrien äideille.

