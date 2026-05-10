Suomen tunnetuin ja vihatuin pedofiili Jammu Siltavuori murhasi kaksi 8-vuotiasta tyttöä keväällä 1989 ja poltti näiden ruumiit.
Jammu Siltavuori vei pienet tytöt heidän kotipihaltaan Helsingin Myllypurosta maaliskuussa 1989. Lopulta hän surmasi tytöt ja poltti heidän ruumiinsa Vihdissä Huhmarjärven rannalla, jossa hänellä oli mökki.
Mökin pihassa oli tynnyri, jossa ruumiit oli poltettu. Polttamisen jälkeen Jammu oli nostanut ruumiiden jäänteet autonsa takakonttiin ja ajanut Helsinkiin.
Poliisitutkinnassa ei selvinnyt se, miten tytöt oli surmattu. Jotain löydöksiä saatiin siitä, että tytöille oli annettu lääkkeitä.
Koska lapset oli poltettu, ei koskaan saatu selville, mitä heille oli tehty ennen polttamista. Se varmistui, että tytöt oli surmattu ennen ruumiiden polttamista.
Erityisen surulliset hautajaiset
Kahdeksanvuotiaat tytöt haudattiin pienimuotoisesti huhtikuun alussa 1989.
Siunaustilaisuudessa Myllypuron kirkossa oli poliisi paikalla varmistamassa, että tilaisuuteen pääsivät vain kutsutut. Uteliaita ihmisiä parveili kirkon ulkopuolella ja osa kurkki ikkunoista sisään.
Traumatisoituneiden äitien seurana kirkossa oli tukihenkilö.
Antti Veikko Ilmari Siltavuori tuomittiin alentuneesti syyntakeisena tehdyistä kahdesta murhasta ja lapsenryöstöstä 15 vuodeksi vankilaan. Hän vietti koko vankeusaikansa omassa eristyssellissä, mutta silti hänet pahoinpideltiin vankilassa useita kertoja.