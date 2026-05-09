Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantavirukseen liittyen.
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että valtioneuvosto on valmistautunut pitämään ylimääräisen istunnon maanantaista lähtien.
Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa.
Hän viittasi sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettyyn valmisteluun asetusmuutoksesta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Siten pystyttäisiin lisäämään viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi.