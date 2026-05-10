Tapoja olla äiti on varmasti yhtä monta kuin on äitejäkin. Tässä jutussa esitellään kolme erilaista äitiä.
Tänään vietetään äitienpäivää ja sen kunniaksi Huomenta Suomessa haastateltiin jo aiemmin viikolla kolmea erilaista äitiä.
Vaikuttaja Janina Peräsalo kertoo pian kymmenlapsisen suurperheen äitinä olemisesta. Esteettömyysasiantuntija Ella-Riikka Isometsä puolestaan kertoo, miten yhdistää vammaisuus ja äitiys. Tanssinopettaja ja koreografi Helena Ahti-Hallberg taas kertoo kiireisen työelämän ja äitiyden yhdistämisestä.
Vaikka äiti on lapselle kaikki kaikessa, niin äidilläkin tulee olla tilaa omille voimavaraa tuottaville harrastuksille ja kiinnostuksen kohteille. Kuinka ne yhdistetään?
Isometsä kertoo, ettei olisi pystynyt yhdistämään äitiyteen harrastustaan salibandyn parissa, vapaaehtoistyötä sekä työelämää ilman puolisoaan.
– Ne puolestaan tukevat minua äitinä ja antavat voimavaraa niihin hetkiin, kun olen lasten kanssa. Olen kipuillut joskus sen kanssa, että en ole se äiti, joka heittäytyy roolileikkeihin. Minun äitiyteni on erilaista, ja me istutamme kukkia, leivomme ja käymme uimassa.
Ahti-Hallbergille rakas työ tanssin parissa oli haastavaa yhdistää äitiyteen, erityisesti ajan järjestämisen kannalta, sillä päivisin lapset olivat päiväkodissa ja Ahti-Hallberg puolestaan iltaisin töissä.
Toisaalta äitiys voi olla niin suuri elämän asia, ettei esimerkiksi omaa aikaa kokisi tarvitsevan.
– En ole kokenut sitä niin tärkeäksi itselleni, koska koko identiteettini on olla äiti, Janina Peräsalo kertoo.
Heti perään Peräsalo pohtii, että ehkä identiteettiä olisi hyvä päivittää sitäkin aikaa miettien, kun lapsista tulee aikuisia.
