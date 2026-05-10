Kymmenen lapsen äiti kertoo, minkälaista äitiys on

Janina Peräsalo, Helena Ahti-Hallberg ja Ella-Riikka Isometsä kertovat kolmesta eri näkökulmasta, mitä äitiys on.

Tapoja olla äiti on varmasti yhtä monta kuin on äitejäkin. Tässä jutussa esitellään kolme erilaista äitiä. Tänään vietetään äitienpäivää ja sen kunniaksi Huomenta Suomessa haastateltiin jo aiemmin viikolla kolmea erilaista äitiä. Vaikuttaja Janina Peräsalo kertoo pian kymmenlapsisen suurperheen äitinä olemisesta. Esteettömyysasiantuntija Ella-Riikka Isometsä puolestaan kertoo, miten yhdistää vammaisuus ja äitiys. Tanssinopettaja ja koreografi Helena Ahti-Hallberg taas kertoo kiireisen työelämän ja äitiyden yhdistämisestä. Lue myös: Äitienpäivänä juhlistetaan yli puoltatoista miljoonaa äitiä – 36 saa kunniamerkin Miltä äitiys tuntuu? Perinnöllisen sairauden vuoksi pyörätuolia käyttävä Ella-Riikka Isometsä kertoo, että pääsi äitiyden kautta "tavallisten" ihmisten joukkoon. Lue lisää: Ella-Riikka sai harvinaisen sairauden diagnoosin jo kohdussa – luita haurastuttava sairaus kulkee perheessä sukupolvelta toiselle – Kun tulin äidiksi, niin ensimmäistä kertaa koen, että kuulun täysivaltaisesti johonkin joukkoon, jossa joku muu asia menee vammaisuuteni edelle. Äitiys on niin vahva yhdistävä tekijä.

Isometsä kertoo, että yhteiskunnan suhtautuminen sekä muiden äitien asenteet vammaisesta äidistä jännittivät etukäteen. Päällisin puolin jännitys oli ehkä turhaa.

– Valtaosa on mennyt mielettömän hyvin. Äidit ovat olleet ihania ja terveydenhuollossa meillä on ollut uskomattomia kohtaamisia.

Siltikin Suomessa riittää vielä haasteita tässä, Isometsä toteaa.

Kuinka koko kansan tietämä Helena Ahti-Hallberg puolestaan on saanut yhdistettyä äitiyden ja julkisuuden?

– Koen, ettei se ole vaikuttanut omaan äitiyteeni mitenkään. Ehkä lapset ovat koulussa kohdanneet haasteita siihen liittyen.

Ahti-Hallberg on myös isoäiti, ja se on hänestä "aivan parasta".

– Ei ole niitä samanlaisia vastuita ja velvollisuuksia kuin omien lasten kanssa. Voin hemmotella lapsenlastani niin paljon kuin haluan, Ahti-Hallberg iloitsee.

Erityisesti Ahti-Hallberg on iloinen siitä, että lapsenlapsi sattuu olemaan tyttö, sillä molemmat Ahti-Hallbergin omista lapsista ovat poikia.

– Saan tehdä tyttöjuttuja, esimerkiksi shoppailla, hänen kanssaan, Ahti-Hallberg kertoo.

Kymmenen lapsen äiti

Janina Peräsalolla on jo yhdeksän lasta ja kymmenes tulossa. Kuinka useampi lapsi muuttaa dynamiikkaa perheessä?

– Nykyään olemme ehkä enemmän tiimi kuin että olisimme äiti, isä ja lapsi. Arki ei myöskään mene aikuisten mukaan. Otetaan päivä vastaan niin kuin se tulee ja lapset ovat siinä pääroolissa.

Peräsalo kertoo, että ihmettelyitäkin lasten suuresta määrästä on tullut.

– Osa ihmettelee, osa ihailee ja osa tekee olettamuksia uskonnosta, tukien varassa elämisestä ja siitä, että vanhemmat lapset hoitaisivat nuorempia.

"Kaukaa haettua", toteaa Peräsalo. Aiemmin tuntemattomien ihmisten muodostamat ja esittämät olettamukset loukkasivat Peräsaloa, mutta nykyään hän tuntuu olevan sinut ihmettelyiden kanssa.

Mistä äiti löytää aikaa omille voimavaroille?

Vaikka äiti on lapselle kaikki kaikessa, niin äidilläkin tulee olla tilaa omille voimavaraa tuottaville harrastuksille ja kiinnostuksen kohteille. Kuinka ne yhdistetään?

Isometsä kertoo, ettei olisi pystynyt yhdistämään äitiyteen harrastustaan salibandyn parissa, vapaaehtoistyötä sekä työelämää ilman puolisoaan.

– Ne puolestaan tukevat minua äitinä ja antavat voimavaraa niihin hetkiin, kun olen lasten kanssa. Olen kipuillut joskus sen kanssa, että en ole se äiti, joka heittäytyy roolileikkeihin. Minun äitiyteni on erilaista, ja me istutamme kukkia, leivomme ja käymme uimassa.

Ahti-Hallbergille rakas työ tanssin parissa oli haastavaa yhdistää äitiyteen, erityisesti ajan järjestämisen kannalta, sillä päivisin lapset olivat päiväkodissa ja Ahti-Hallberg puolestaan iltaisin töissä.

Toisaalta äitiys voi olla niin suuri elämän asia, ettei esimerkiksi omaa aikaa kokisi tarvitsevan.

– En ole kokenut sitä niin tärkeäksi itselleni, koska koko identiteettini on olla äiti, Janina Peräsalo kertoo.

Heti perään Peräsalo pohtii, että ehkä identiteettiä olisi hyvä päivittää sitäkin aikaa miettien, kun lapsista tulee aikuisia.

– Luotan, että sitten on isoäitinä oleminen.

Äitiys tiivistettynä

Lopuksi Ella-Riikka Isometsä, Helena Ahti-Hallberg ja Janina Peräsalo tiivistivät, mitä kokevat äitinä olemisesta.

– Valtavan suuri kiitollisuus, sanoo Isometsä.

– Äitiys on täynnä rakkautta, lisää Ahti-Hallberg.

– Rakkaus ja vastuu, summaa Peräsalo.

Entä uuvuttaako nykypäivän äitiys? Isometsä, Ahti-Hallberg ja Peräsalo pohtivat sitä alla olevalla haastattelulla.

