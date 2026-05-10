Moskovassa asunut kirjeenvaihtaja Jenni Jeskanen tietää, miksi Venäjällä ei uskalleta vastustaa Putinia.
Jenni Jeskanen muutti Moskovaan Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajaksi muutama kuukausi ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan. Takaisin hän palasi kolme vuotta myöhemmin.
Tuona aikana Venäjä muuttui paljon. Hyökkäys Ukrainaan oli aluksi sielläkin monille tyrmistyksen ja järkytyksen aihe.
– Monet puhuivat häpeästä, jota kotimaan toiminta aiheuttaa, Jeskanen kertoo.
Paljon venäläisiä muutti heti pois maasta. Suurissa kaupungeissa järjestettiin joitakin sodan vastaisia mielenosoituksia.
Nyt mielenosoitukset on Jeskasen mukaan aika lailla tukahdutettu ja venäläiset ryhmittyneet presidentti Vladimir Putinin taakse.
– Venäläiset elävät siellä tavallaan eristyksessä. Se on varmaan lisännyt suuressa yleisössä sellaista yhteishenkeä ja jonkinlaista kannatusta sotaa kohtaan.
– Toisaalta siellä on hirveän vaikea ilmaista sodanvastaista mielipidettä. Ihmiset ovat hiljentyneet ja käpertyneet elämään omaa elämäänsä, Jeskanen sanoo.
Jeskanen suhtautuu varauksella venäläisten tutkimuslaitosten mielipidemittauksiin sodan kannatuksesta.