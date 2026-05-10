Jenni Jeskanen näki venäläisten karun arjen – tämän takia sotaa ei uskalleta vastustaa 10:13 Jenni Jeskanen seurasi paikan päällä, miten sota muutti Venäjää. Julkaistu 49 minuuttia sitten Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Moskovassa asunut kirjeenvaihtaja Jenni Jeskanen tietää, miksi Venäjällä ei uskalleta vastustaa Putinia. Jenni Jeskanen muutti Moskovaan Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajaksi muutama kuukausi ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan. Takaisin hän palasi kolme vuotta myöhemmin. Tuona aikana Venäjä muuttui paljon. Hyökkäys Ukrainaan oli aluksi sielläkin monille tyrmistyksen ja järkytyksen aihe. – Monet puhuivat häpeästä, jota kotimaan toiminta aiheuttaa, Jeskanen kertoo. Paljon venäläisiä muutti heti pois maasta. Suurissa kaupungeissa järjestettiin joitakin sodan vastaisia mielenosoituksia. Nyt mielenosoitukset on Jeskasen mukaan aika lailla tukahdutettu ja venäläiset ryhmittyneet presidentti Vladimir Putinin taakse. – Venäläiset elävät siellä tavallaan eristyksessä. Se on varmaan lisännyt suuressa yleisössä sellaista yhteishenkeä ja jonkinlaista kannatusta sotaa kohtaan. – Toisaalta siellä on hirveän vaikea ilmaista sodanvastaista mielipidettä. Ihmiset ovat hiljentyneet ja käpertyneet elämään omaa elämäänsä, Jeskanen sanoo. Lue myös: Ex-suurlähettiläs: Ukraina viritti Putinille nolon ansan voitonpäiväksi Jeskanen suhtautuu varauksella venäläisten tutkimuslaitosten mielipidemittauksiin sodan kannatuksesta.

– Kuinka rehellisesti tuollaiseen kyselyyn voi tuossa painostuksen ilmapiirissä vastata, Jeskanen huomauttaa.

Ongelmia somepostauksista tai piirustuksista

Ukrainan sodan aikana on ihmetelty paljon sitä, miksi venäläiset eivät nouse vastustamaan Putinia, vaan antavat sodan jatkua.

– Sitä ei välttämättä aina ihan ymmärretä, miten ankara ja painostava ilmapiiri Venäjällä on. Miten pienistä asioista saattaa joutua ongelmiin viranomaisten kanssa. Jos ilmaisee sodanvastaista mielipidettään, saattaa joutua jopa vankilaan, Jeskanen kertoo.

Poliittisten vankien määrä Venäjällä on kasvanut Ukrainan sodan aikana.

– Se voi olla joku ihan mitätön somepostaus. Tai koululainen piirtää koulussa sotaa vastustavan kuvan tai symbolin, niin siitä joutuu koko perhe ongelmiin, Jeskanen havainnollistaa.

Jeskanenkin pidätettiin kerran hänen ollessaan kuvaajan kanssa juttukeikalla Laukaansuun satamassa. Tarkoituksena oli raportoida onnettomuudesta.

– Ei päästy kuin parkkipaikalle, kun sieltä juoksi hyvin vihainen mies pidättämään meitä. Hän pyysi nähdä passimme ja tempaisi ne itselleen.

Jeskanen selvisi myöhään yöhön kestäneistä kuulusteluista lopulta maksamalla 500 ruplan eli viiden euron sakot. Kokemus oli hänen mielestään enemmänkin ahdistava kuin pelottava.

– Me emme olleet tekemässä mitään väärää. Teimme vain työtämme, hän sanoo.

Tyytymättömyys lisääntynyt

Venäläisten itsensä kokema sodan uhka riippuu siitä, missä päin maata he asuvat.

– Ukrainan raja-alueilla Kurskissa ja Belgorodissa sota tuntuu ja vaikuttaa ihmisten elämään ihan eri tavalla kuin Moskovassa ja Pietarissa. Siellä niitä iskuja joutuu todellakin pelkäämään, ja venäläisiä on evakuoitunut kauemmas raja-alueelta, Jeskanen kertoo.

– Mutta nythän myös Moskovassa ja Pietarissa on tavallista, että lentoliikenne esimerkiksi menee sekaisin pitkäksi aikaa. On tullut myös drooni-iskuja kerrostaloihin.

Vaikka Jeskanen ei enää asu tai työskentele Venäjällä, hän pitää edelleen yhteyttä venäläisiin.

– Venäjällä on inflaatio taas kiihtynyt ja hinnat nousseet. Verotusta on kiristetty näiden sotakulujen kattamiseksi. Kaikki tämä iskee keskiluokkaan. On myös paljon internet-rajoituksia ja -kieltoja, jotka häiritsevät merkittävästi sitä tavallisten ihmisten elämää, Jeskanen kuvailee.

– Tällaisten asioiden kautta on lisääntynyt tyytymättömyys Putinia kohtaan. Mutta on myös väsytty koko tähän pitkään jatkuneeseen sotaan, Jeskanen summaa.

