Ministerit keskustelivat Yhdysvaltojen tuesta Qatarin puolustukselle.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on tavannut liittolaismaa Qatarin pääministerin Mohammed bin Abdulrahman al-Thanin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö.
Ministeriön mukaan Rubio ja al-Thani keskustelivat Yhdysvaltojen tuesta Qatarin puolustukselle.
Lisäksi ministerit keskustelivat yhteistyön merkityksestä uhkien torjumiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi.
Sota Lähi-idässä syttyi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Iran on vastannut muun muassa tekemällä ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen liittolaismaihin Lähi-idässä.