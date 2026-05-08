Hantavirusrypäs on viranomaisten syynissä.

Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius -risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan.

Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa.

Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä saatujen tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei ole mahdollista vahvistaa.

Argentiinan terveysministeriö on sanonut testauttavansa jyrsijöitä viruksen varalta.

Lue myös: Tällainen on risteilyaluksella tappanut hantavirus

Viranomaiset varuillaan

ABC News kertoi torstaiaamuna Suomen aikaa, että Yhdysvaltain tartuntatautikeskus CDC on määritellyt hantaviruksen tason 3 hätävastetta vaativaksi. Se on matalin taso CDC:n kolmiportaisella asteikolla.

Käytännössä luokittelu tarkoittaa, että riskiä suurelle yleisölle pidetään edelleen pienenä, mutta viranomaiset seuraavat tilannetta aktiivisesti. Viraston hätäoperaatiokeskus on aktivoitu ja vastatoimia tukevaan tiimiin on siirretty epidemiologioita, tutkijoita ja lääkäreitä tavanomaisista tehtävistään.

Myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia on informoitu tilanteesta. Trump totesi lehdistölle toivovansa, että tilanne on hyvin hallinnassa.