



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Kaisan corgi Mango elää kivun kanssa | MTV Uutiset

Kaisan Mango-koira elää kivun kanssa – "Aika tyypillinen tilanne corgille" Kaisa Lehtola hankki ensimmäisen welsh corginsa Tuutin vuonna 2017. Tuutti jouduttiin lopettamaan vain 6-vuotiaana. Julkaistu 56 minuuttia sitten Pauliina Ainasoja pauliina.ainasoja@mtv.fi Kaisa Lehtola kertoo elämästään sairaan koiran kanssa Asian ytimessä.doc -dokumentissa Sairaksi jalostetut. Mango-corgin hoitoon ja lääkkeisiin kuluu monta sataa euroa kuukaudessa. 6-vuotias welsh corgi pembroke Mango makaa eläinlääkärin vastaanotolla viltin alla rauhoitettuna. Klinikkaeläinhoitaja Sari ajelee Mangon karvat olkapäästä, johon se saa kohta kortisonia olkanivelinjektiolla kipuoireiden helpottamiseksi ja tulehduksen vähentämiseksi. Mangon omistaja Kaisa Lehtola huomaa herkästi, milloin kipu ottaa taas vallan Mangosta. Silloin ulkona koira säpsähtelee ääniä, reagoi ympäristöön aiempaa voimakkaammin ja lenkillä etujalka voi pettää alta. – Vähän on löysävatsaisuutta ollut taas ja sitten semmoista kompastelua. Selkeästi aristaa myös kosketusta tuosta etuosasta nyt enemmän, klinikkaeläinhoitajana työskentelevä Lehtola sanoo eläinlääkärille. Asian ytimessä.doc Sairaksi jalostetut Mango-corgin kroonistunutta kipua hoidetaan olkanivelpistoksella. MTV:n Asian ytimessä.doc -dokumentissa Sairaiksi jalostetut Lehtola kertoo, millaista on elää koiran kanssa, jonka oireet kytkeytyvät sekä rakenteeseen että pitkäaikaisiin sairauksiin. Samalla hän avaa valistustyötään sosiaalisessa mediassa. Lehtolan mukaan moni koiranomistaja ei tunnista kivun merkkejä, ja terveysongelmista puhuminen herättää myös vastareaktiota. Tuutin tarina ja suru kulkevat mukana

Ennen Mangoa Lehtolalla oli Tuutti. Ensimmäinen corgi, jonka oireet alkoivat näkyä jo varhain ja, jonka kanssa Lehtola sanoo tehneensä surutyötä vuosia ennen lopullista päätöstä.

Tuutti kuoli 6-vuotiaana, mutta oireet alkoivat jo yhden vuoden iässä. Taustalla oli lonkkaniveldysplasiasta seurannut nivelrikko, joka eteni ja toi mukanaan jatkuvaa kipua, jotka kuitenkin pysyivät muutaman vuoden hallinnassa lääkkeillä ja kuntoutuksella.

Welsh corgi on suosittu rotu, mutta sen voimakkaat ääripiirteet eli pitkä selkä ja hyvin lyhyet jalat altistavat koiran terveysongelmille. Rakenne lisää erityisesti riskiä selkärangan sairauksille, kuten välilevytyrälle, jossa selkärangan välilevy vaurioituu ja voi aiheuttaa kipua, liikkumisvaikeuksia tai pahimmillaan halvausoireita. Lisäksi rodulla esiintyy lonkkaniveldysplasiaa, jossa lonkkanivel ei kehity normaalisti ja nivel jää löysäksi. Tämä voi johtaa vähitellen nivelten kulumiseen ja kivuliaaseen nivelrikkoon. Lonkkaongelmat voivat näkyä esimerkiksi jäykkyytenä liikkeelle lähdettäessä, haluttomuutena juosta tai hypätä sekä vaikeutena nousta makuulta. Joillakin koirilla oireet voivat näkyä myös niin sanottuna “pupujussihyppelynä”, jossa takajalat liikkuvat yhtä aikaa juostessa. Lyhytraajaisilla roduilla ontumista esiintyy harvemmin, koska usein moni raaja voi olla rasittunut ja kipeä, joten ontuminen voi olla mahdotonta, vaikka kipu olisi voimakastakin.

Aluksi lääkkeet ja kuntoutus auttoivat, samoin hieronta ja metsässä liikkuminen, jossa koira sai kulkea vapaammin. Vähitellen vaihtoehdot kuitenkin vähenivät.

– Pari vuotta kivut pysyivät hallinnassa aika hyvin lääkkeillä ja kuntoutuksella, Lehtola kertoo.

Lehtola kuvaa, miten krooninen kipu alkoi näkyä käytöksen muutoksina ja arjen kaventumisena. Esimerkiksi eroahdistus paheni merkittävästi.

Tuutin muisteleminen tuo edelleen Kaisa Lehtolan tunteet pintaan.

– Pahimmillaan se oli sitten lopuksi niin, että kun minä suljin oven, niin Tuutti alkoi ulvoa asunnossa välittömästi ja ulvoi niin kauan, kun ääntä riitti, Lehtola sanoo.

Lehtola kertoo, että Tuutilla oli myös hyviä hetkiä, jopa sen viimeisenä päivänä. Juuri se teki eutanasiapäätöksestä erityisen vaikean.

Hän kuvaa hetkeä, jolloin ymmärsi kotiin tullessaan, että nyt on oikea hetki eutanasialle. Tuutti sai kipukohtauksen ja alkoi "jahdata lonkkaansa". Silloin Lehtola soitti töihin ja pyysi aikaa eutanasiaan samalle päivälle.

– Maailma romahti sen jälkeen, Lehtola sanoo itkien.

Lehtola sanoo, että Tuuttiin "kulminoituu" paljon ja aihe herättää yhä voimakkaita tunteita. Surua lisää se, että Lehtolan mukaan Tuutin sukulaisia käytetään edelleen jalostuksessa.

Samaan aikaan taustalla painoi ajatus siitä, että hyvien hetkien varaan on helppo jäädä odottamaan liian pitkään.

– Tuutti voisi edelleen olla täällä, jos minä odottaisin hetkeä, milloin niitä huonoja hetkiä on oikeasti enemmän kuin hyviä, Lehtola sanoo.

Lehtola kuitenkin lisää, ettei olisi ollut viisasta odottaa pidempään.

– Koen, että kun huonoja hetkiä on selkeästi hyviä enemmän, on menty liian pitkälle. Kipua on vaikea tunnistaa ja tällaisessa tilanteessa on mahdollista että koira on kärsinyt voimakkaastikin.

Corgit Balto ja Tuutti olivat hyviä ystäviä. Molemmat menehtyivät ääripiirteistä johtuvien rotutyypillisten sairausten vuoksi nuorina.

Lehtolan kumppanin corgi Balto halvaantui 5-vuotiaana samana keväänä, kun Tuutilla oli eutanasia. Sekä Tuutin että Balton tarinat ovat olleet osa Lehtolan someviestintää.

– Balto ja Tuutti ovat molemmat toimineet kasvoina corgien terveysongelmille. Olen heidän molempien tarinaa avannut somessa, Lehtola sanoo.

Kipu kasautuu etupäähän

Mangon ongelmat painottuvat etupäähän. Eläinlääkäri Kaisa Hörkkö käy vastaanotolla läpi Mangon röntgenkuvat, jotka on otettu edellisen vuoden joulukuussa.

– Mangolla on aika tyypillinen tilanne corgille. Siellä on useampi ongelma etupäässä, kyynärnivelessä on kehityshäiriöä eli inkongruenssia, mikä on aika tavallinen vaiva töppöjalkaisilla koirilla, sanoo Hörkkö.

Lisäksi Mangon vasemmassa olkanivelessä nähdään nivelrikkomuutoksia.

– Onhan tämä ollut tiedossa pitkään, että Mango on ihan pikkupennusta asti ontunut välillä etujalkaa. Ja edelleenkin lenkkeillessä etujalka saattaa mennä ihan pois alta, Lehtola sanoo katsoessaan Mangon röntgenkuvia.

Hoitokustannukset 200–300 euroa kuukaudessa

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisäksi Mango kärsii kroonisesta haimatulehduksesta, joka aiheuttaa vatsaonteloperäistä kipua. Lisäksi sappirakossa on sakkaa. Sisätautiongelmien selvittely on vaikuttanut lääkityksiin, ja osa valmisteista on keskeytetty.

Olkaniveleen annetaan paikallinen kortisonipistos. Eläinlääkäri kuvaa nivelen kivun hoitamista kortisonilla tilanteeksi, johon päädytään, kun vaihtoehdot ovat vähissä.

Lehtola kertoo, että sisätautiongelmat on saatu kevään aikana tasapainoon ja haiman tilanne on parempi sekä veriarvot normaalit.

– Tänään me laitetaan Mangolle vasempaan olkaniveleen kortisonipistos. Tämähän on vähän semmoinen "last resort" [viimeinen keino] hoito ikään kuin, Hörkkö lisää.

Eläinlääkärin mukaan pistoksella haetaan väliaikaista helpotusta.

– Tällä saadaan monesti noin 2–6 kuukautta helpotusta kiputilanteeseen, että se olisi meillä nyt tavoitteena, eläinlääkäri sanoo.

– Lääkkeellisesti aletaan olla käyty tämä polku loppuun kohtapuoliin, Hörkkö kuvaa Mangon hoidon tilannetta.

Asian ytimessä.doc Sairaksi jalostetut eläinlääkäri Kaisa Hörkkö esittelee Mangosta otettuja röntgenkuvia, joissa näkyy nivelrikkomuutoksia.

Lehtola esittelee kotonaan Mangon käyttämän lääkearsenaalin. Yhteensä lääkkeisiin ja hoitokustannuksiin kuluu noin 200–300 euroa kuukaudessa.

– Jos on pitänyt ultrata tai jos pitää ottaa röntgenkuvia tai muuta, niin niistä tulee sitten toki aina lisää.

Lääkearsenaalista löytyy kipulääkkeitä, joista osa on tällä hetkellä tauolla sisätautiongelmien selvityksen vuoksi, pahoinvoinninestolääkkeitä, sappirakon toimintaa tukevaa lääkettä sekä tarvittaessa annettava vatsaonteloperäisen kivun hoitoon tarkoitettu lääke. Lisäksi Mangolle annetaan kuukausittain injektio helpottamaan nivelrikosta aiheutuvaa kipua.

– Näitä menee pari kertaa päivässä, jos näyttää siltä, että Mango on kovasti reaktiivinen tai epäilen, että on kipua.

– Mango ilmentää kipua yleensä myös sillä, että se heräilee öisin ja saattaa läähättää. Silloin tiedän, että on taas lääkekuuri tarpeessa.

Someyhteisö, jossa näytetään koiran kärsimys

Klinikkaeläinhoitaja Lehtola on puhunut corgien terveysongelmista sosiaalisessa mediassa jo useita vuosia. Hän kertoo aloittaneensa omien koiriensa tarinoista ja laajentaneensa sisältöä vähitellen myös muiden omistajien kokemuksiin.

– Olen saanut luotua tietynlaisen yhteisön, jossa muut corgin omistajat ja muidenkin rotujen omistajat pystyvät jakamaan omia tunteitaan ja omia huonoja kokemuksia sekä ylipäätään avaamaan sitä henkistä taakkaa, mikä tulee sairaan koiran omistamisen mukana, Lehtola sanoo.

Corgeista on olemassa kaksi erillistä rotua, welsh corgi pembroke ja welsh corgi cardigan. Niillä on sama alkuperä, mutta eroja luonteessa sekä ulkonäössä esimerkiksi värien osalta. Welsh corgi cardigan./All Over Press Sekä welsh corgi pembroken että welsh corgi cardiganin rekisteröintimäärät ovat vähentyneet vuosien varrella Suomessa. Vuonna 2021 pembrokeja rekisteröitiin 312 ja vuonna 2025 pentuja rekisteröitiin enää 180. Cardiganeja puolestaan rekisteröitiin jonkin verran enemmän, 457 vuonna 2021 ja 265 vuonna 2025.

Lehtolan yksi keskeinen viesti on, että kivun käytösoireita pidetään liian usein "rodun ominaisuutena".

– Corgien kanssa esimerkiksi on tosi tyypillistä, että sanotaan, että corgi on jääräpää, jos ei se halua lenkkeillä, Lehtola sanoo.

Lehtola on saanut myös viestejä, joissa koiraa hankkivat kertovat luopuneensa corgihaaveistaan hänen sisältönsä myötä.

Kivut kaventavat koiran arkea

Lehtolan mukaan Mangon oireet ja kipujen kokonaisvaikutus näkyy arjen rajoituksina. Mangoa ei pidetä vapaana muualla kuin koirametsässä. Lenkit ajoitetaan niin, että muita koiria ja häiriöitä tulee vastaan mahdollisimman vähän. Lehtola kuvaa, että Mangolla on vain pari hyvää koirakaveria.

– Mä sanoisin yleisesti se kipu, että ihan sama, mistä se on lähtöisin, mutta se vaikuttaa Mangon elämään rajoittavasti aika paljon, Lehtola sanoo.

Vasemmalla Mango, jonka etutassu ei nouse kunnolla. Oikealla lähikuva Tuutin etutassusta, joka on kulunut verille, koska jalka ei rakenteen takia niinikään noussut normaaliin tapaan.

Lehtolan mielestä corgien kasvattaminen nykyisellään pitäisi kieltää.

– Kasvatusta ei ole tarvetta siinä mielessä lopettaa, että koko corgirotua ei enää olisi, mutta se vaatisi sen, että rotumääritelmä tehtäisiin uusiksi, Lehtola avaa.

Hänen mielestään kasvattajien, rotuyhdistysten ja Kennelliiton pitäisi aktiivisemmin edistää pidempijalkaisten corgien kasvattamista, koska ääripiirteistä olisi tärkeää päästä eroon.

– Aivan tarpeeton määrä kipua ja kärsimystä, Lehtola sanoo viitaten rotumääritelmään.

Lue myös: Tietyt koirarodut voisivat kadota Suomesta uuden lainsäädännön myötä

Kaikki Asian ytimessä.doc -dokumentit löydät MTV Katsomosta!