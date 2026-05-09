Kaikki vahvistetut tartunnat on tällä hetkellä todettu MV Hondiuksen matkustajilla tai henkilökunnalla.
Ensimmäisenä MV Hondiuksen hantavirustapauksena pidetään miestä, joka oli ennen MV Hondius-alukselle nousuaan matkustanut yli kolmen kuukauden ajan Argentiinassa, Chilessä ja Uruguayssa.
Hän nousi laivaan 1. huhtikuuta ja hän sai ensimmäisiä oireita 6. huhtikuuta. Mies kuoli laivalla 11. huhtikuuta.
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan mikrobiologisia testejä ei hänelle tehty, joten häntä pidetään todennäköisenä tapauksena.
Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen.
MV Hondiuksen oireelliset matkustajat ovat aluksella eristyksissä.
Toiseksi tapaukseksi lasketaan aikuinen nainen, joka oli ensimmäisen uhrin kanssa läheisessä kontaktissa ja nousi laivaan miehen kanssa. Nainen nousi maihin Saint Helenassa 24. huhtikuuta.
WHO:n mukaan hänen tilansa heikkeni lennolla Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan. Hän kuoli 26.huhtikuuta. Hänellä vahvistettiin hantavirusinfektio 4.toukokuuta.
Kolmas hantavirusinfektion saanut on aikuinen mies, joka sai oireita 24.huhtikuuta laivalla. Hänet poistettiin laivasta ja evakuoitiin. 27. huhtikuuta hänet evakuoitiin Ascensionsaarelta.
Hän on tällä hetkellä WHO:n mukaan sairaalahoidossa teho-osastolla Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Hänellä on vahvistettu hantavirustartunta.