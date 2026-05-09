Tämä hantavirustartunnan saaneista tiedetään

Tämä hantavirustartunnan saaneista tiedetään 17:55 THL:n tutkija kertoo hantaviruksen oireista. Julkaistu 51 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Kaikki vahvistetut tartunnat on tällä hetkellä todettu MV Hondiuksen matkustajilla tai henkilökunnalla. Ensimmäisenä MV Hondiuksen hantavirustapauksena pidetään miestä, joka oli ennen MV Hondius-alukselle nousuaan matkustanut yli kolmen kuukauden ajan Argentiinassa, Chilessä ja Uruguayssa. Hän nousi laivaan 1. huhtikuuta ja hän sai ensimmäisiä oireita 6. huhtikuuta. Mies kuoli laivalla 11. huhtikuuta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan mikrobiologisia testejä ei hänelle tehty, joten häntä pidetään todennäköisenä tapauksena. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. MV Hondiuksen oireelliset matkustajat ovat aluksella eristyksissä. Toiseksi tapaukseksi lasketaan aikuinen nainen, joka oli ensimmäisen uhrin kanssa läheisessä kontaktissa ja nousi laivaan miehen kanssa. Nainen nousi maihin Saint Helenassa 24. huhtikuuta. WHO:n mukaan hänen tilansa heikkeni lennolla Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan. Hän kuoli 26.huhtikuuta. Hänellä vahvistettiin hantavirusinfektio 4.toukokuuta. Kolmas hantavirusinfektion saanut on aikuinen mies, joka sai oireita 24.huhtikuuta laivalla. Hänet poistettiin laivasta ja evakuoitiin. 27. huhtikuuta hänet evakuoitiin Ascensionsaarelta. Hän on tällä hetkellä WHO:n mukaan sairaalahoidossa teho-osastolla Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Hänellä on vahvistettu hantavirustartunta.

Andes-virus on sellaisenaan tunnettu jo 1990-luvulta saakka. Sitä esiintyy luonnostaan esimerkiksi Argentiinassa, josta MV Hondius lähti matkaan.

Neljäs tartunnan saanut on aikuinen nainen, jolla oli kuumetta ja yleistä huonovointisuutta 28. huhtikuuta alkaen. Myöhemmin hänellä diagnosoitiin myös keuhkokuume. Nainen kuoli 2. toukokuuta. Ruumiinavauksen yhteydessä vahvistettiin hantavirustartunta.

Myös laivan lääkäri ja opas saivat tartunnan

Viidenneksi tapaukseksi WHO laskee laivalla työskentelevän lääkärin. Hän ilmoitti oireistaan 30.huhtikuuta. Hänellä oli kuumetta, väsymystä, lihaskipua ja lieviä hengitystieoireita. Hänen hantavirusdiagnoosi varmistettiin 6. toukokuuta. Mies evakuoitiin Alankomaihin.

WHO:n mukaan hänen tilansa on vakaa ja hän on eristyksissä.

MV Hondiuksen on määrä saapua Kanariansaarille viikonlopun aikana.AFP / Lehtikuva

Kuudennen tartunnan sai MV Hondiuksen laivan opas. Aikuinen mies ilmoitti oireistaan 27. huhtikuuta.

WHO:n mukaan hänellä oli lieviä hengitystie- ja ruoansulatuskanavan oireita, ja hänellä todettiin hantavirus 6. toukokuuta. Mies evakuoitiin Alankomaihin 7. toukokuuta ja hän on eristyksissä. Hänen tilansa on vakaa.

Seitsemäs tapaus todettiin aikuisella miehellä. Hän nousi laivalta maihin St. Helenassa 22. huhtikuuta. Sieltä hän lensi Sveitsiin 27.–28. huhtikuuta Etelä-Afrikan ja Qatarin kautta. Hän sai oireita 1. toukokuuta. Hänellä on vahvistettu hantavirustartunta ja hän on sairaalahoidossa.

Todennäköisenä tapauksena pidetään myös Tristan da Cunhassa maihin nousutta aikuista miestä. Tristan da Cunha on saari keskellä Etelä-Atlanttia.

Hän nousi maihin 14. huhtikuuta ja sai ensimmäisiä oireita 28. huhtikuuta. WHO:n mukaan hänellä on ripulia ja kuumetta. Toistaiseksi hänen hantavirustapausta ei ole vahvistettu laboratoriossa.

WHO pitää taudin leviämisen mahdollisuutta aluksen sisällä kohtalaisena, mutta yleisesti väestössä matalana.

WHO:n mukaan hantavirus ei leviä yhtä helposti kuin koronavirus. Tyypillisesti hantavirustartunta vaatii pidempiaikaista läheistä kontaktia ihmisten välillä.

MV Hondiuksen on tarkoitus saapui Kanariansaarille vuorokauden kuluessa, jolloin matkustajat evakuoidaan.