Katastrofiristeilyllä toinen vahvistettu hantavirustartunta | MTV Uutiset

Virusristeilyllä toinen vahvistettu hanta – kolme kuollut, yksi teholla: Näin sairaat aiotaan evakuoida 1:02 – Haluamme vain tuntea olevamme turvassa, sanoo Jake Rosmarin videoviestissään MV Hondiukselta. Julkaistu 05.05.2026 10:23 Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Matkanjärjestäjän mukaan kolme matkustajaa on kuollut ja yksi britti on evakuoitu hoitoon Etelä-Afrikkaan. Hantavirustartunta on vahvistunut nyt kahdessa tapauksessa. Atlantilla risteilevällä MV Hondius -aluksella epäillyssä tautiryppäässä on vahvistettu nyt kaksi hantavirustapausta. Kolme ihmistä on kuollut ja 69-vuotias Britannian kansalainen on tehohoidossa Etelä-Afrikassa. Lue myös: WHO jäljittää altistuneita – etsii virusristeilijällä sairastuneen kanssa lentäneitä Aluksen omistava alankomaalainen matkanjärjestäjä Oceanwide Expeditions kertoo, että kuolleet ovat hollantilainen aviopari ja Saksan kansalainen. Hantavirustartunta on vahvistettu nyt myös tehohoidossa olevan brittipotilaan tapauksessa, aiemmin virusta todettiin kuolleelta hollantilaisnaiselta. Kahden muun kuolinsyitä tutkitaan. Hantavirus leviää yleensä jyrsijöistä niiden ulosteen, syljen tai virtsan välityksellä ja voi aiheuttaa vakavan hengitystiesairauden. Se tarttuu harvoin ihmisestä toiseen. Lue myös: Virusristeilyn matkustaja julkaisi itkuisen viestin: "Me emme ole vain otsikoita" WHO selvittää epäiltyjä tapauksia Maailman terveysjärjestö WHO tutkii alukseen liitettyä viittä muuta epäiltyä tapausta. Niihin kuuluu brittiläinen miehistön jäsen. MV Hondius seisoo parhaillaan paikallaan Kap Verden edustalla, ja aluksella on 149 ihmistä 23 maasta.

– Tunnelma MV Hondiuksella on pysynyt rauhallisena, ja matkustajat ovat yleisesti ottaen tyyniä, Oceanwide Expeditions kertoo.

Yhtiön mukaan kahdella aluksella olevalla miehistön jäsenellä on akuutteja hengitystieoireita, toisella lieviä ja toisella vakavia. Heillä hantavirusta ei kuitenkaan ole vahvistettu. Yhtiön mukaan molemmat tarvitsevat kiireellistä hoitoa.

Lääkintäevakuointia valmistellaan

Oceanwide Expeditionsin mukaan Hollannin viranomaiset valmistelevat kahden miehistön jäsenen sekä yhden "Saksan kansalaisen kuolemaan liittyvän henkilön" lääkintäevakuointia.

– Tämä toteutetaan kahdella erikoiskoneella, jotka on varustettu tarvittavalla lääkintäkalustolla ja joissa on koulutetut lääkintäryhmät, yhtiö kertoo.

Yhtiön mukaan paikallisviranomaisten kanssa neuvotellaan "vakavan lääketieteellisen tilanteen" vuoksi.

Näin sairastumiset alkoivat

Oceanwide Expeditionsin mukaan yksi matkustaja sairastui aluksella ja kuoli 11. huhtikuuta. Kuolinsyytä ei saatu selville, ja ruumis siirrettiin pois alukselta sen telakoitua eteläiselle Atlantille sijaitsevalle Saint Helenan saarelle 24. huhtikuuta.

Yhtiön mukaan vainajan vaimo poistui myös Saint Helenassa, ja yhtiölle kerrottiin hänen sairastuneen paluumatkalla ja kuolleen myöhemmin.

Yhtiön mukaan 27. huhtikuuta toinen matkustaja, 69-vuotias britti, sairastui vakavasti ja hänet siirrettiin hoitoon Etelä-Afrikkaan.

Brittipotilas on yhtiön mukaan edelleen kriittisessä mutta vakaassa tilassa Johannesburgissa, ja hänellä on vahvistettu olevan hantaviruksen variantti.

Yhtiön mukaan lauantaina aluksella kuoli kolmas matkustaja. Kuolinsyytä ei ole vahvistettu, ja Oceanwide Expeditions kertoo kuolleen olleen Saksan kansalainen.

Tässä on virusaluksen reitti.

Etelä-Afrikan terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoo brittipotilaan olevan kriittisessä tilassa yksityisessä hoitolaitoksessa.

– Hänestä huolehditaan. Hantaviruksella, kuten muillakaan viruksilla, ei ole mitään erityistä hoitoa, joten he antavat oireenmukaista hoitoa ja tukea niin paljon kuin pystyvät, Motsoaledi sanoi.

Ministerin mukaan kaikki terveydenhuollon työntekijät ja kaikki potilaan kanssa kontaktissa olleet jäljitetään ja testataan.

Britannian hallituksen edustajan mukaan ulkoministeriö on yhteydessä miehen perheeseen.

Matkanjärjestäjä Oceanwide Expeditions kertoo, että yhtenä vaihtoehtona harkitaan seuraavaksi seilaamista Kanariansaarille kuuluville Las Palmasiin tai Teneriffalle, jossa matkustajat testattaisiin ja tutkittaisiin ennen maihinnousua.

WHO: Riski yleisölle on matala

WHO kertoo toimivansa "kiireellisesti" tukeakseen MV Hondius -alusta ja kiittää Etelä-Afrikan viranomaisia brittipotilaan hoidosta.

WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Henri P Kluge sanoo, että hantavirusinfektiot ovat harvinaisia.

– Vaikka tauti on joissakin tapauksissa vakava, se ei tartu helposti ihmisestä toiseen. Riski suurelle yleisölle on matala. Ei ole tarvetta paniikkiin tai matkustusrajoituksille, Kluge sanoi.

Etelä-Afrikan hallituksen mukaan MV Hondius lähti Ushuaiasta Etelä-Argentiinasta noin kolme viikkoa sitten ennen kuin se päätti matkansa Kap Verdelle. Alus on ankkuroituna pääkaupungin Praian ulkopuolelle.

MV Hondius on 107,6-metrinen polaariristeilyalus, jossa on tilaa 170 matkustajalle 80 hytissä. Lisäksi aluksella on 57 miehistön jäsentä, 13 opasta ja yksi lääkäri.

Nimetön matkustaja puhui BBC:lle

Yksi aluksen matkustajista kertoi BBC:lle nimettömänä, että hänen kuulemiensa tietojen mukaan kone on matkalla ja sen saavuttua kolme ihmistä evakuoidaan alukselta ja lennätetään suoraan Eurooppaan.

– Sen jälkeen me loput purjehdimme lähes varmasti Kanariansaarille.

– Kap Verden viranomaiset eivät selvästi halua olla missään tekemisissä kanssamme. Näin kuulemme kapteenilta ja henkilökunnalta. Sikäli kuin minä tiedän, tunnelma (aluksella) on melko hyvä.

Matkustajan mukaan mahdollisen hantavirustartunnan lähde on mysteeri.

– Meille on kerrottu, että aluksella ei ole jyrsijöitä, ja tartunta ihmisestä toiseen on vaikeaa tai harvinaista.

– Toivottavasti muutkin aluksen potilaat testataan pian ja sitten tiedämme paremmin, mistä on kyse.

Hantaviruksen ihmisestä toiseen tarttuvaa Andes-vitusta esiintyy Chilessä ja Argentiinassa, josta laiva lähti matkaaan.