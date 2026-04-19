Suomen jäänmurtajien maine on kirinyt maailmalle, jopa Yhdysvaltojen presidentin pöydälle, mutta harva tietää, mitä ne tekevät ja minkälaisissa oloissa.
MTV seurasi suomalaisten jäänmurtaja-alusten toimintaa kolmen vuoden ajan. MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen vieraili vuosina 2017, 2018 ja 2026 Sisulla, Fennicalla ja Polariksella.
Alusten kyydissä Nurminen oli yhteensä 40 vuorokautta.
Asian ytimessä.doc – Jäänmurtajat
Suomen jäänmurtajat hajottavat meriväylät auki ankarissa jääolosuhteissa ja muuttuvassa turvallisuustilanteessa.
22:08
Dokumentin voit katsoa Katsomo+ -tunnuksilla ja maksuttomasti 22. huhtikuuta jälkeen.
Yli kuukauden seurantajaksolla paljastui, kuinka tärkeitä Suomen murtajat ovat niin yksittäisille kauppalaivoille kuin myös isommassa kuvassa Suomen tuonnille ja viennille.
Kahdeksan murtajaa
Suomella on yhteensä kahdeksan jäänmurtajaa: Voima (valmistusvuosi 1954), Urho (1975), Sisu (1976), Otso (1986), Kontio (1987), Fennica (1993), Nordica (1994) ja Polaris (2016).