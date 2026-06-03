Artisti Dua Lipa avioitui näyttelijä Callum Turnerin kanssa viikonloppuna.
Artisti Dua Lipa, 29, ja näyttelijä Callum Turner, 35, avioituivat 31. toukokuuta. Kaksikko sanoi toisilleen tahdon Lontoossa perheidensä ja läheistensä läsnä ollessa.
Nyt artisti jakoi seuraajilleen otoksia vasta-avioituneesta parista.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Dua Lipa oli Voguen mukaan pukeutunut Daniel Roseberryn Schiaparellille suunnittelemaan valkoiseen hamepukuun.
Pari on ollut yhdessä lähes kaksi ja puoli vuotta.
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Turner tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvasarjasta Ihmeotukset ja elokuvasta Masters of the Air (2024). Hän oli Bafta-ehdokkaana vuonna 2020 The Capture -elokuvasta.