USS "Uhmakkaan" hinta paisuu tähtitieteelliseksi, ennen kuin yhtäkään alusta on alettu edes rakentaa.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin haaveilemat uudet "taistelulaivat" maksaisivat maltaita.
Mediassa ja eri puolustusalan julkaisuissa liikkuvien tietojen mukaan "Trump-luokan" taistelulaivoista ensimmäinen maksaisi reilut 17 miljardia dollaria.
Toisen aluksen hintalapun uskotaan jäävän 13 miljardin dollarin tuntumaan.
Vertailun vuoksi Yhdysvaltain uusin lentotukialus, USS Gerald R. Ford maksoi noin 13 miljardia dollaria rakentaa. 337 metrinen Ford on samalla koko maailman suurin sotalaiva.
Jätti-lentotukialuksen rakennuskustannusten päälle tulivat muutaman miljardin kehityskustannukset.
Suomen tämän vuoden puolustusbudjetti on noin 6,4 miljardia euroa. Dollareiksi muunnettuna summa on reilut 7,4 miljardia.
Toisin sanoen koko Suomen puolustus pyörisi nykysummilla mitattuna yli kaksi vuotta pelkästään ensimmäisen Trump-laivan rakentamisen hinnalla.
Trump-luokan ensimmäisen aluksen on määrä kantaa nimeä USS Defiant.
Ennen kuin yhtään köliä lasketaan veteen, myös Trumpin aluksen suunnitteluun ja kehitystyöhön voi palaa jopa 46 miljardia dollaria seuraavien viiden vuoden aikana.
Yhdysvaltain aseteollisuus on tunnettu paisuvista kustannuksista, joten sekä kehitysohjelman että varsinaisen rakennustyön lopullinen hintalappu voi olla huomattavasti suurempi.