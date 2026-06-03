Sveitsin Opfikonissa asuva Linus Güttinger tapasi Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelaajia sunnuntaisen voiton jälkeen kotinsa vieressä sijaitsevalla lähteellä.

Leijonat juhlivat Suomen viidettä maailmanmestaruutta jääkiekossa asianmukaisesti sunnuntaiyönä Zürichin keskustan ulkopuolella, Opfikonissa sijaitsevalla lähteellä.

Tätä todisti Linus Güttinger, joka asuu kultalähteen vieressä. Hän kertoo Leijonien vierailleen siellä jo ennen mestaruutta jopa useita kertoja päivässä.

– Pelaajat tulivat täyttämään pullonsa ja istuskelivat lähteen reunalla. He olivat erittäin ystävällisiä.

Sveitsiläinen Linus Güttinger heräsi Leijonien kultajuhliin aamyöllä. Taustalla vasemmalla lähde, jonka ympärillä mitalistit juhlivat.

Linus todisti Opfikonissa yöllisiä mestaruusjuhlia, sillä Kultaleijonat valloittivat lähteen neljän aikaan aamuyöstä.

– He soittivat musiikkia ja juhlivat. Heräsin siihen ja tulin myös ulos nauttimaan tunnelmasta. Keskustelin pitkään Olli Määtän ja Anton Lundellin kanssa, hän kertoo.