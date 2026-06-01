Ukrainan sota on muuttanut monin tavoin nykysodankäynnin luonnetta.
Uutiskanava CNN kertoo Ukrainan kehittämistä roboteista, joiden myötä taisteluita käydään ja ohjataan yhä enemmän pelituoleista käsin. Tiedusteludroonit välittävät kentältä kuvaa livestriiminä.
Merkittävä osa Ukrainan taistelutoimista tehdään nykyään miehittämättömien robottien, droonien ja etäohjattujen panssarivaunujen avulla. Uuden teknologian soveltaminen on antanut Ukrainalle etulyöntiaseman, joskin hauraan sellaisen, venäläisiä hyökääjiä vastaan.
Huhtikuussa presidentti Volodymyr Zelensky ilmoitti, että venäläisten asema oli vallattu ensimmäistä kertaa pelkästään robottien ja droonien avulla. Hän totesi, että tammikuusta lähtien miehittämättömät koneet olivat suorittaneet 22 000 tehtävää.
"Hiljaisen kuoleman" huomaa vasta kun on liian myöhäistä
CNN kertoo robotteja ohjaavan yksikön kuulleen venäläisiltä sotavangeilta, että räjähdekuormia kuljettavia nelipyöräisiä kulkijoita kutsutaan ”hiljaiseksi kuolemaksi”.