Alukset ovat vuosien saatossa kärsineet lukuisista mekaanisista vioista ja onnettomuuksista ja niiden nimestä LCS on väännetty pilkkaava nimi Little Crappy Ships, eli suomennettuna pienet surkeat alukset.

LCS-alukset kuuluvat Yhdysvaltain laivaston pienimpiin. Niissä on muun muassa vähemmän miehistöä ja niiden puolustuskyky on heikompaa kuin suurissa aluksissa, mutta ne pystyvät toimimaan matalissa vesissä ja ovat nopeampia.

Yhdysvaltalainen rannikkotaistelualusohjelma LCS on saanut aluksista paljon kritiikkiä muun muassa hintansa takia.

– Vielä jää nähtäväksi, kuinka hyödyllisiä ne oikeasti olisivat taistelutilanteissa, sillä ne eivät koskaan ole olleet sellaisessa, Foreign Policy Intituten vanhempi tutkija Emma Salisbury sanoo CNN:lle.

Entisen laivaston kapteenin Carl Schusterin mukaan LCS-alukset ovat hyvin haavoittuvaisia ja avuttomia missä tahansa uhkatilanteessa. Hänen mukaansa jopa merirosvojen torjunta on vaarallista. Hän sanoo, että LCS on kokeilu, joka ei toiminut toivotulla tavalla, joten Yhdysvaltain armeija tekee parhaansa mihin se aluksilla pystyy.