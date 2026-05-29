Yhdysvalloilla käytössään sota-aluksia, joita asiantuntijat eivät pidä hyödyllisinä.
Yhdysvaltain laivasto otti toukokuussa käyttöön viimeisen 35. rannikkotaistelualuksestaan. USS Cleveland on viimeinen vesille laskettu LCS-luokan alus, uutisoi muun muassa CNN.
Yhdysvaltalainen rannikkotaistelualusohjelma LCS on saanut aluksista paljon kritiikkiä muun muassa hintansa takia.
Ohjelman hinnaksi on arvioitu 60 miljardia dollaria, mutta tutkivan journalismin sivusto ProPublican vuoden 2023 raportin mukaan lopulliset kustannukset voivat nousta jopa 100 miljardiin dollariin.
Raportissa kirjoitetaan, että kyseessä on yksi pahimmista tuhlaustapauksista Yhdysvaltain armeijan historiassa. Ohjelmaa kuvaillaan ylihintaiseksi ja sen aluksien asejärjestelmiä alisuorittaviksi.
LCS-alukset kuuluvat Yhdysvaltain laivaston pienimpiin. Niissä on muun muassa vähemmän miehistöä ja niiden puolustuskyky on heikompaa kuin suurissa aluksissa, mutta ne pystyvät toimimaan matalissa vesissä ja ovat nopeampia.
Alukset ovat vuosien saatossa kärsineet lukuisista mekaanisista vioista ja onnettomuuksista ja niiden nimestä LCS on väännetty pilkkaava nimi Little Crappy Ships, eli suomennettuna pienet surkeat alukset.
Laivaston vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan LCS-ohjelman juuret ovat vuosituhannen vaihteessa, jolloin merivoimien suunnittelijat etsivät pienempiä aluksia rannikko-olosuhteisiin.
Ei näyttöjä taistelutilanteista
Silloisen laivasto-operaatioiden päällikkö kerrotaan päätyneen LCS-konseptiin, sillä laivasto yritti etsiä keinoja pitää laivaston koko ennallaan pienemmillä pinta-aluksilla. Vernin ratkaisua on pidetty myös osasyynä ohjelman ongelmiin. Kriitikoiden mukaan päätökset tehtiin ennen kuin tiedettiin mihin aluksia käytetään.