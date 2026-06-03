Poliisi pyytää havaintoja tänä aamuna Sipoon Nikkilästä kadonneesta 79-vuotiaasta naisesta.
Sipoon Nikkilästä on tänään aamulla noin kello 9.00 aikaan kadonnut 79-vuotias nainen, josta poliisi pyytää havaintoja.
Nainen on noin 168 senttimetriä pitkä ja hänellä on harmaat hiukset. Naisella oli katoamishetkellä yllään vaaleansininen paita, farkut ja mustat lenkkitossut.
Kaikki tiedot naisen liikkeistä tai hänen tämänhetkisestä olinpaikastaan ovat poliisille arvokkaita. Kaikista havainnoista ja tiedoista voi soittaa yleiseen hätänumeroon.
Jos olet nähnyt kuvassa olevan naisen, niin soita numeroon 112.Itä-Uudenmaan poliisi / MTV