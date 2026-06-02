Mitä, jos Suomen sähköverkkoon hyökätään? "Särkymisvaraa todella vähän" 9:21 Miten Suomen sähköverkko kestäisi hyökkäyksen? Julkaistu 02.06.2026 14:18 Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Suomen sähköverkossa ei ole juurikaan ”särkymisvaraa”. Kriisitilanteessa se on huono uutinen. Viime aikoina Suomessa on mietitty, millainen uhka räjähdelastissa putoava drooni on ihmisasutukselle. Droonit ovat kuitenkin uhka myös sähköverkolle. – Jos katsotaan Ukrainaa ja kuinka systemaattisesti sähköverkkoja on siellä tuhottu, niin kriisitilanteessa sähköverkot ovat erittäin varteenotettava kohde droonien hyökkäyksille, sähköverkkoyhtiö Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori sanoo Huomenta Suomessa. Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) vahvistaa havainnon. – Iso oppi Ukrainasta on, että taistelua ei käydä pelkästään siellä rintamalinjoilla, vaan yhä enemmän rintamalinjojen takana, Limnell sanoo lähetyksessä. Lue myös: Drooniohjeistukseen tarvitaan konkretiaa ja pian – "Ei varmasti ole selvää, miten toimia" Limnellin mukaan Venäjän tavoitteena on lamauttaa yhteiskuntaa ja vaikeuttaa niin sanotusti tavallisten kansalaisten arkea. Sähköjen katkaisuun on muitakin keinoja kuin droonit. – Meidän fyysinen infrastruktuuri, mukaan lukien sähkön tuotanto ja jakelu, toimii pitkälti tietokoneiden ohjelmistojen, kybermaailman, varassa, Limnell muistuttaa. – Ukrainassa on nähty, että sähkölaitoksen tietojärjestelmiin on pystytty ujuttamaan haittaohjelmaa. Sitten tietokoneet eivät toimi, ja se vaikutus näkyy fyysisen maailman puolella. Eli ihmisille ei käytännössä tule sähköä, Limnell selittää.

"Särkymisvaraa todella vähän"

Tammivuoren mukaan sähköverkkoja on niin paljon, että niiden täydellinen suojaaminen on "käytännössä mahdotonta". Siksi keskeistä on, onko verkossa niin sanottua särkymisvaraa: pystytäänkö sähkö ohjaamaan asiakkaille muuta kautta, jos kriittisiä sähkölinjoja tai -asemia tuhotaan?

– Verrattuna Ukrainaan särkymisvaraa on [Suomessa] todella vähän, Tammivuori toteaa.

Tammivuori kuvailee Suomen sähköjärjestelmää "hyvin kustannustehokkaaksi". Toisin sanoen iso osa olemassa olevasta kapasiteetista on myös käytössä.

– Lähtökohtaisesti Ukrainassa on ollut merkittävästi enemmän kapasiteettia, jota on pystytty rikkomaan.

Limnellin mukaan särkymisvaran vähäisyys on puolustusvaliokunnan tiedossa.

– Puhutaan me sitten sähköverkoista, jakelukaapeleista tai vaikka tietoliikennekaapeleista meren pohjassa, niin ei me pystytä ihan täydellisesti kaikkia turvaamaan, Limnell sanoo.

Varaosia ei ehkä riitä

Häiriötilanteesta normaalitilanteeseen palautuminen riippuu esimerkiksi siitä, kuinka nopeasti vika tunnistetaan ja paikalle saadaan tarvittava korjaus eli teknologia, välineet ja osaaminen. Myös häiriön laajuus vaikuttaa.

Carunan Tammivuoren mukaan nykyään esimerkiksi myrskytilanteen kaltaisessa häiriössä sähköt pitäisi pystyä palauttamaan asiakkaille 6–36 tunnin sisällä. Erittäin laajoissa häiriötilanteissa ongelmaksi voi käytännössä muodostua esimerkiksi varaosien saatavuus.

– Nykyiset valvontamenetelmät, joilla meitä ohjataan, eivät ikään kuin anna yhtiöille mahdollisuuksia esimerkiksi riittävien varaosavarastojen ylläpitämiseksi, Tammivuori sanoo.

Sähkönsaannin kannalta kriittisten toimijoiden pitää itse huolehtia sähkön saatavuudesta.

– Esimerkiksi sairaalasta löytyvät varavoimakoneet, jotka ovat siellä paikan päällä, Tammivuori toteaa.

Anarkia kahden-kolmen lämpimän aterian päässä?

Carunan Tammivuoren mukaan on periaatteessa mahdollista, että koko Suomesta menisi sähköt pois. Esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa tällaisesta on tuoreita kokemuksia, vaikka syynä ei ollutkaan kyberhyökkäys tai sabotaasi.

Sähköjen palauttaminen niiden pimennyttyä kokonaan olisi Tammivuoren mukaan pitkä prosessi.

Kuinka kauan Suomi voisi tulla toimeen, jos sähköt menisivät koko maasta?

– Joku on sanonut, että anarkia on kahden tai kolmen lämpimän aterian päässä. En nyt ihan siihen itse usko, Limnell vastaa.

Limnell painottaa resilienssin tärkeyttä. Jokaisella suomalaisella pitäisi esimerkiksi olla kotonaan 72 tunnin kotivara.

– Me helposti opimme sellaiseen elämäntapaan, että kaikki on aina hyvin, helppoa ja sujuvaa – mihin tietysti pyritään. Mutta samanaikaisesti: ei ole olemassa täydellistä turvallisuutta eikä täydellistä maailmaa, Limnell sanoo.

– Täytyy varautua siihen, että okei, tämä ilta tai yö ollaan ilman sähköä tai ilman internetiä, mutta kyllä meillä elämä voi silti jatkua, Limnell sanoo.