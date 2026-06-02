Suomen sähköverkossa ei ole juurikaan ”särkymisvaraa”. Kriisitilanteessa se on huono uutinen.
Viime aikoina Suomessa on mietitty, millainen uhka räjähdelastissa putoava drooni on ihmisasutukselle. Droonit ovat kuitenkin uhka myös sähköverkolle.
– Jos katsotaan Ukrainaa ja kuinka systemaattisesti sähköverkkoja on siellä tuhottu, niin kriisitilanteessa sähköverkot ovat erittäin varteenotettava kohde droonien hyökkäyksille, sähköverkkoyhtiö Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori sanoo Huomenta Suomessa.
Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) vahvistaa havainnon.
– Iso oppi Ukrainasta on, että taistelua ei käydä pelkästään siellä rintamalinjoilla, vaan yhä enemmän rintamalinjojen takana, Limnell sanoo lähetyksessä.
Limnellin mukaan Venäjän tavoitteena on lamauttaa yhteiskuntaa ja vaikeuttaa niin sanotusti tavallisten kansalaisten arkea.
Sähköjen katkaisuun on muitakin keinoja kuin droonit.
– Meidän fyysinen infrastruktuuri, mukaan lukien sähkön tuotanto ja jakelu, toimii pitkälti tietokoneiden ohjelmistojen, kybermaailman, varassa, Limnell muistuttaa.
– Ukrainassa on nähty, että sähkölaitoksen tietojärjestelmiin on pystytty ujuttamaan haittaohjelmaa. Sitten tietokoneet eivät toimi, ja se vaikutus näkyy fyysisen maailman puolella. Eli ihmisille ei käytännössä tule sähköä, Limnell selittää.