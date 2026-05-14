Alus liikkuu täydellä säiliöllä noin viikon.

Teuvalla on helatorstaina suuren urheilujuhlan tuntua. Kyläyhdistys myy makkaraa ja vanhassa paloautossa lämpiää sauna, kun Suomen suurin erikoiskuljetus starttaa West Weldingin tehdasalueen pihalta kohti Kaskisten satamaa. Matkaa on 31 kilometriä ja se kestänee huomiseen saakka: kauko-ohjaimilla liikkuvat lavetit liikuttavat 320 tonnin painoista LNG-säiliötä kävelyvauhtia.

– Onhan tämä meille ollut historian suurin tilaus. Ja nyt teossa on vielä toinen, hiukan isompi säiliö samaan laivaan, kertoo projektijohtaja Panu Perasto.

Yritys on valmistanut erilaisia säiliöitä ja polttoainetankkeja aiemmin, nyt kokoluokka on selvästi suurempi. Kun säiliöt ovat täynnä, alus liikkuu niiden avulla noin viikon.

– Toinen säiliö lähtee liikkeelle heinäkuussa. Silloin liikuttaminen on helpompaa, sillä osa sähkölinjojen maa- ja merikaapeloinneista on jo tehty, kiittelee Perasto.

Lue myös: Leuat loksauttava järkäle liikkuu tänään Suomen teillä

Vuoden valmistelu siirtoon

Säiliön siirtämistä on valmisteltu vuosi. Valtavan kokonsa vuoksi se vaati Suomen historian ensimmäisen erikoiskuljetusluvan, jolloin reitti on kokonaan suljettu muulta liikenteeltä. On pitänyt rakentaa kiertotiereitit, leventää teitä ja liittymiä, nostaa korkeajännitejohtoja, siirtää sähkölinjoja maan alle, tehdä yhteistyötä matkan varrella olevien maanomistajien, kuntien ja pelastusviranomaisten kanssa.

– Tässä lavetit vetävät itse itseänsä ja niitä liikutetaan kauko-ohjaamalla, kertoo Elina Hassinen Vuorsola Oy:stä.

Siirrettävän säiliön pituus on 26 metriä, korkeus 14 metriä ja leveys 15 metriä.