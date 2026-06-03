Avioeron kuuden kuukauden mittainen harkinta-aika käynnistyi toukokuussa.

Perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja Sara Seppänen hakee avioeroa puolisostaan Kalle Seppäsestä.

Seppänen vahvistaa asian MTV Uutisille ja kertoo, että kyse on vakavasta yksityiselämään ja turvallisuuteen liittyvästä asiasta, joka on viranomaisten käsiteltävänä ja oikeusprosessissa.

Seppäsen mukaan Kalle Seppäselle on määrätty laajennettu lähestymiskielto.

Seppänen haki avioeroa yksin Lapin käräjäoikeudesta joulukuussa 2025. Avioeron kuuden kuukauden mittainen harkinta-aika käynnistyi toukokuun puolivälissä.

Hän ei kommentoi asiaa enempää ja kertoo keskittyvänsä nyt työhönsä kansanedustajana.

Seppänen valittiin eduskuntaan vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Lapin vaalipiirin ääniharavana 11 153 äänellä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Lapin Kansa.