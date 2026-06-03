Joka kolmannessa suomalaiskodissa tai mökissä on jo ilmalämpöpumppu tai siirrettävä viilennyslaite, selviää tuoreesta kyselystä. Vakuutusyhtiö neuvoo, miten voi välttää laitteiden yleisimmät vahingot.

Ilmalämpöpumppu on monelle arjen helpottaja ja keino pienentää energialaskua.

LähiTapiolan Arjen katsaus ‑kyselyn mukaan ilmalämpöpumpun tai siirrettävän viilennyslaitteen kotiinsa tai mökille on hankkinut jo 32 prosenttia kotitalouksista. Laitteita on Suomessa nyt yli miljoona.

Myös valtionhallinnossa on viime aikoina esitetty tukia kiinteistöjen energiaremontteihin, joista ilmalämpöpumput ovat yksi tärkeä osa.

Suosion kasvu näkyy varjopuolena vahinkotilastoissa. LähiTapiolan mukaan korvaustapauksia ovat lisänneet asennusvirheet ja puutteellinen huolto.

– Virheellisesti asennettu tai huoltamaton laite voi aiheuttaa vesivahingon, jota kotivakuutus ei aina korvaa, LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen kertoo tiedotteessa.

Nämä ovat yleisimmät vahingot

Talven pakkaset rasittavat ilmalämpöpumppua, ja pitkän lämmityskauden jälkeen alkukesä on ihanteellinen aika huollolle ennen helteitä, LähiTapiolasta neuvotaan.

Huoltoa suositellaan erityisesti, jos laite on ollut talven ajan käyttämättömänä esimerkiksi mökillä.

LähiTapiolan korvaustietojen mukaan ilmalämpöpumpuissa yleisin vahinko on laitteen sisäinen rikkoutuminen tai toimintahäiriö. Näiden keskimääräinen korvaussumma on lähes tuhat euroa.