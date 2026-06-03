Helsingissä tarjotaan ilmaista ruokaa jo 84. vuotta. Oulussa ruokaa on tarjolla myös nuorille aikuisille.
Viisivuotias helsinkiläinen Oiva Rusanen perheineen on saapunut Kumpulaan Intian leikkipuistoon jo kolmatta päivää putkeen. Syy on selvä: puistoruokailut ovat jälleen alkaneet Helsingin puistoissa.
Isä Topias Rusanen kertoo, että perheen päivät rakentuvat kesällä ruokatarjoilun ympärille.
Oivakin on varma, että tulee leikkipuisto Intiaan vielä monena päivänä tänä kesänä.
– Sitten kun päästään vähän vauhtiin, niin käydään varmaan vuorotellen täällä ja Kumpulan maauimalassa, Oiva valottaa perheensä kesäsuunnitelmia.
Omat astiat mukaan
Ruokaa on tarjolla kaikille alle 16-vuotiaille joka arkipäivä kello 12 kymmenissä leikkipuistoissa, osassa koko kesälomien ajan. Kesän aikana kuluu yli 200 000 lautasellista ruokaa.
Mukaan tarvitse omat ruokailutarvikkeet eli lautasen ja mieluiten lusikan, sillä ruoat ovat usein keittoja. Oma leipä ei sekään ole pahitteeksi keittoannoksen kylkeen.
Keskiviikkona tarjolla oli vegaanista spagettivuokaa.
Oiva Rusaselle sitä maistui kaksi isoa lautasellista. Hän tietää, miksi se on niin hyvää.
– Sen takia, kun siinä on vaan hyviä aineksia.
Sisarukset Aimo ja Oiva Rusanen ovat syöneet Kumpulan leikkipuisto Intiassa kuluvan kesän jokaisena puistoruokailupäivänä. Keskiviikkona tarjolla oli spagettivuokaa.