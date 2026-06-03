Oiva Rusaselle sitä maistui kaksi isoa lautasellista. Hän tietää, miksi se on niin hyvää.

Mukaan tarvitse omat ruokailutarvikkeet eli lautasen ja mieluiten lusikan, sillä ruoat ovat usein keittoja. Oma leipä ei sekään ole pahitteeksi keittoannoksen kylkeen.

– Sitten kun päästään vähän vauhtiin, niin käydään varmaan vuorotellen täällä ja Kumpulan maauimalassa, Oiva valottaa perheensä kesäsuunnitelmia.

Aloitettiin sota-aikana

– Kyllä nostalgiselta tuntuu. Äsken seistiin ukin kanssa takarivissä ja muisteltiin, kuinka aikoinaan oltiin omien lasten kanssa ja nyt on lapsenlapset samassa tilanteessa. Hyviä muistoja, Sirkku Rusanen sanoo.