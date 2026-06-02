Kyseinen kone on maailman suurimpia sarjatuotannossa valmistettuja kuljetuskoneita.
Jyväskylän Tikkakosken lentoasemalle laskeutui lentoseurantapalvelu Flightradar24:n mukaan tiistaina hieman ennen iltapäiväkolmea massiivinen Antonov An-124-100 -kuljetuskone.
Seurantatietojen perusteella kone oli matkalla Suomeen Puolan Poznańista. Seurantapalvelussa ei kuitenkaan näkynyt koneen rekisteritunnusta eikä lähtö- tai saapumistietoja.
Konevalmistaja Antonovin mukaan An-124-100 kuuluu maailman suurimpiin sarjatuotannossa valmistettuihin kuljetuskoneisiin, ja se pystyy kuljettamaan jopa 150 tonnia rahtia.
Koneen nokassa ja perässä olevat lastiluukut mahdollistavat ajoneuvojen läpiajettavan lastauksen, mikä lyhentää lastausaikaa.
Antonov-yhtiön tukikohta ja koelentokeskus sijaitsee Hostomelissa Ukrainan pääkaupungin Kiovan läheisyydessä.