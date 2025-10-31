Suomeen on tulossa kolmesta viiteen uutta jäänmurtajaa korvaamaan vanhoja aluksia.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo MTV:n Uutisextrassa, että Suomessa on tarpeeksi kapasiteettia uusia omaa jäänmurtolaivastoaan samalla, kun rakennetaan Yhdysvalloilta tilatut neljä jäänmurtajaa.



Suomen kahdeksasta jäänmurtajasta vanhimmat viisi on rakennettu vähintään 40 vuotta sitten. Vanhin kaikista - Voima on peräti 70-vuotias.

Kaluston ikääntymisen vuoksi on tärkeää, että jäänmurtolaivasto uusitaan.



– Meillä on aivan keskeistä se, että meidän jäänmurtajamme ja talvimerenkulku toimii. 97 prosenttia kaikesta kaupasta kulkee meriteitse, eli me puhumme kriittisestä infrasta. Varmistetaan koko ajan, että jenkkien tilaukset eivät meidän huoltovarmuuttamme riskeeraa, painottaa Lulu Ranne.



Eli priorisoidaanko näitä omia hankkeita ennen jenkkien tilausta?



– Ajoitetaan tietenkin niitä sillä tavalla, että kaikki tilaukset pystytään hoitamaan ja Suomessa kylläkin on niin paljon osaamista ja pätevyyttä, että kyllä tämä hoituu yhteistyössä tietenkin.