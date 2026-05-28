Ilmavoimien mukaan hävittäjät vahvistavat Suomen ilmapuolustusta myös droonien torjunnassa. Amerikkalainen komentaja on jo oppinut, mitä suomalaiset kaipaavat lennon jälkeen.

Suomalaislentäjä Jaakko Sointu vetää ylleen lentoliivin ja suuntaa kohti harmaata F-35-hävittäjää. Edessä on hänen kuudes harjoituslentonsa uudella koneella.

– Ei se varsinaisesti jännitä, enemmänkin innostaa. Ehkä vähän on sellaista jännitystäkin, kun kyseessä on tarkastuslento, jotta koulutus voi jatkua tästä eteenpäin, Sointu kertoo MTV Uutisille.

Ensimmäiset suomalaiset lentäjät ja mekaanikot kouluttautuvat parhaillaan Yhdysvaltain Arkansasissa Ebbingin tukikohdassa. Parin seuraavan vuoden aikana siellä koulutetaan noin 150 suomalaista, joista parikymmentä on lentäjiä.

Suomalaishanke etenee aikataulussa. Suomeen ensimmäiset F-35-hävittäjät saapuvat syksyllä. Koneiden ensimmäinen sijoituspaikka on Rovaniemi.

– Koko ja paino voivat yllättää. Lentoonlähtö on aika magee – kyllä se tuntuu, Sointu kuvailee ensikokemuksiaan koneesta.

F-35 hävittäjä kuvattuna edestäpäin.PUOLUSTUSVOIMAT

Eurooppaan satoja F-35-hävittäjiä

Suomen useiden miljardien eurojen F-35-hankinta on herättänyt keskustelua muun muassa Suomen riippuvuudesta Yhdysvalloista. Julkisuudessa on myös pohdittu, miten hyvin hävittäjä soveltuu droonien havaitsemiseen ja torjuntaan.

Ilmavoimissa huolta ei kuitenkaan nähdä.

– Kaikki ilmapuolustuksen kyvyt paranevat, kun tämä kone tulee Suomeen. Paranee myös maa- ja merivoimien yhteistyö, paranevat viranomaisyhteistyökyvyt ja havaitaan drooneja paremmin, sanoo Sointu.