Poliisi etsi Espoossa 9-vuotiasta poikaa.
Länsi-Uudenmaan poliisi pyysi aiemmin tänään havaintoja 9-vuotiaasta pojasta, joka oli kateissa Espoossa.
Poliisi tiedotti illalla, että poika on löytynyt hyväkuntoisena.
Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilöjutut, tv-sarjat, elokuvat sekä 90-luvun ja 2000-luvun musiikki.
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Petri Tyynmaa työskentelee MTV Uutisissa uutis- ja videotoimittajana. Hän seuraa laajasti kotimaan ja ulkomaan uutisia sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Petriin voi olla yhteydessä juttuvinkkien ja lukijoiden videoiden osalta.