Nainen näännytti vauvansa kuoliaaksi Helsingin Vuosaaressa – oikeudenkäynti jatkuu mielentilatutkimuksen jälkeen

Syyttäjä on vaatinut naiselle elinkautista vankeutta murhasta.

Helsingin käräjäoikeus jatkaa tänään pääkäsittelyä 41-vuotiaan naisen murhasyytteestä. Naisen syytetään näännyttäneen kahdeksankuisen vauvansa kuoliaaksi Helsingin Vuosaaressa. Vauva löytyi kesäkuussa kuolleena asunnosta, jossa nainen ja vauva asuivat.

Nainen on ollut mielentilatutkimuksessa, ja käräjäoikeuden on tänään määrä käsitellä sen tulosta.

Syyttäjä on vaatinut naiselle elinkautista vankeusrangaistusta. Nainen on myöntänyt syyllistyneensä enintään törkeään kuolemantuottamukseen. Kuolema ei puolustuksen mukaan ollut tahallinen, vaan sen taustalla olivat lapsen ja naisen terveydelliset syyt. Puolustus on vedonnut synnytyksestä aiheutuneeseen ahdistukseen ja uupumukseen.

"Pitkäaikainen aliravitsemus"

Käräjäoikeuden mukaan vauva kuoli aliravitsemukseen ja nestehukkaan. Lokakuussa annetussa välituomiossa todetaan, että vauva oli painanut puolivuotisneuvolassa huhtikuussa 9,21 kiloa. Kuollessaan hän painoi seitsemän kiloa.

– Käräjäoikeus katsoo, että kun otetaan huomioon lapsen pitkäaikainen aliravitsemus, huomattava painon putoaminen, lapsen poikkeuksellisen voimakas ja jatkuva itkeminen tekoajan alkupuolella sekä itkun vähentyminen ennen kuolemaa sekä valokuvista ilmenevä lapsen silminnähden hengenvaarallinen aliravitsemus ja kuihtuminen, niin (syytetyn) on täytynyt pitää vähintään varsin todennäköisenä, että lapsi voi tilanteessa kuolla aliravitsemukseen ja nestehukkaan, kuten on lopulta käynytkin, välituomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan nainen myös ravisteli vauvaa ja kohdisti tähän muuta väkivaltaa. Nainen on kiistänyt kohdistaneensa lapseensa mitään väkivaltaa.

Lue myös:

6:06 MTV Uutiset seurasi Vuosaaren vauvasurman oikeudenkäynti alkua. Tämä tapauksesta tiedettiin silloin.