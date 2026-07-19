Fedorov on tullut tunnetuksi – ja suosituksi – pyrkimyksillään tehdä lennokkisodankäynnistä entistä vahvempaa. Fedorov on ollut johtavia pienten robottijärjestelmien puolestapuhujia.
Ukrainan osaamista lennokkisodankäynnissä on pidetty sen vahvimpana aseena Venäjän hyökkäyssodassa.
Fedorovin kausi puolustusministerinä kesti vain kuusi kuukautta, mutta samaan aikaan Venäjän öljynjalostuskapasiteettia on saatu tuhottua kovalla tahdilla.
Armeijan sisäiset kriitikot ovat kuitenkin pitäneet Fedorovin robotisoitua sodankäyntiä koskevia ajatuksia haihatteluna. Lennokit eivät toimi hyvin sumussa tai tuulessa, vaan maan armeija tarvitsee aseita myös juoksuhaudoissa värjötteleville sotilailleen.
Fedorovin kerrotaan kritisoineen aiemmin tykistöammuksien hankintaa. Ukrainan armeijan komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi oli vaatinut ammuksia maan itäosan juoksuhautasodankäyntiin.
Tässä kiistassa presidentti Zelenskyi asettui Syrskyin puolelle.
New York Times nostaa esille analyytikkojen huolen siitä, että päätös uhkaa häiritä yhteyksiä, joita Fedorov oli rakentanut armeijan ja lennokkiteollisuuden välille.
Mutta ei Syrskyinkään ole turvassa.
Financial Times uutisoi viikonloppuna, että Zelenskyi pohtii myös Syrskyin erottamista.
Lehden lähteiden mukaan Zelenskyi tapaa viikonloppuna useita sotilaskomentajia, jotta hän kuulee rintamatilanteesta sekä ehdokkaista asevoimien johtoon.
Syrskyi on toiminut Ukrainan asevoimien komentajana helmikuusta 2024. Hänet tunnetaan lempinimellä "Teurastaja", koska hänen kerrotaan olevan valmis hyväksymään raskaitakin tappioita.
New York Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Zelenskyi siirsi samalla syrjään mahdollisen poliittisen kilpailijan.
Tämä motiivi sopisi kaavaan, jossa Zelenskyi on sodan aikana sysännyt sivuun mahdollisia kilpailijoita, vaikka he eivät olisi julkisesti ilmaisseetkaan poliittisia tavoitteitaan.
New York Timesin haastatteleman oppositiopuolueen kansanedustajan Mykola Davydiukin mukaan poliittiset neuvonantajat olivat vakuuttaneet Zelenskyin siitä, että Fedorov oli vienyt julkisen huomion lennokkiohjelmalla.
Uusi johto
Presidentti Volodymyr Zelenskyi nimitti Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Hmaran.
Zelenskyin mukaan Hmaralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista.
Ukrainan uudeksi pääministeriksi valittiin Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretskyi. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen torstaina.
Koretskyin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö.