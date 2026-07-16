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Ukrainassa raivostuttiin puolustusministerin erosta – kansa vyöryi kaduille 0:53 Ukrainassa on osoitettu torstaina mieltä puolustusministeri Myhailo Fedorovin eroilmoituksen takia. Julkaistu 16.07.2026 16:20 Reuters Piia Turunen Puolustusministerin lähtö on johtanut Ukrainassa harvinaisiin sodanaikaisiin mielenosoituksiin. Useissa ukrainalaiskaupungeissa on osoitettu torstaina mieltä puolustusministeri Myhailo Fedorovin eroilmoituksen takia, kertovat Reuters ja BBC. Kiovassa suurimmaksi osaksi nuorista ihmisistä koostuneet mielenosoittajajoukot kehottivat kylteissään jättämään Fedorovin rauhaan. – Tämä on pahin virhe, jonka Zelenskyi on tehnyt koko presidenttiytensä aikana, kommentoi ukrainalainen sotilas Oleksandr BBC:lle. Oleksandr kertoi liittyneensä armeijaan aiemmin tänä vuonna, koska hän luotti Fedorovin tiimiin ja visioon. – En tiedä ketään, joka tukee päätöstä korvata hänet. En armeijan sisällä, en yhteiskunnassa, Oleksandr jatkoi. Ennen hallitukseen nousuaan Fedorov oli muun muassa organisoinut Ukrainaan vapaaehtoisista kyberturvallisuusasiantuntijoista, viranomaisista ja hakkereista koostuvan IT-armeijan. Myhailo Fedorov lehdistötilaisuudessa Kiovassa 16. heinäkuuta.

Ukrainassa raivostuttiin puolustusministerin erosta | MTV Uutiset

/All Over Press

Ehti toimia tehtävässään puoli vuotta

Vain noin puoli vuotta tehtävässään toiminut Fedorov ilmoitti keskiviikkona jättävänsä tehtävänsä osana presidentti Volodymyr Zelenskyin hallituksen uudelleenjärjestelyä.

Ukrainalaismedia The Kyiv Independentin mukaan Zelenskyi erotti Fedorovin.

Zelenskyi kertoi aiemmin pääministeri Julija Svyrydenkon eroilmoituksen yhteydessä, että Ukraina on muuttamassa poliittista strategiaansa ja hallitukseen tarvitaan muutoksia, jotta päivittyneen strategian täytäntöönpano voidaan varmistaa.

Jännitteitä asevoimien komentajan kanssa

Zelenskyi ei ole selittänyt tarkemmin syitä Fedorovin lähdön taustalla. Huhujen mukaan asia liittyisi jännitteisiin Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Syrskyin välillä. BBC:n mukaan Fedorov käytännössä vahvisti asian torstaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

– Sen sijaan, että hän olisi selvittänyt, miten voittaa Venäjä [...], hän on onnistunut jakamaan maan, Reuters siteeraa Kiovassa lehdistölle torstaina puhunutta Fedorovia.

– Kun presidentti sanoi, ettei hän suunnitellut Syrskyin vaihtamista, minä […] sanoin opettelevani työskentelemään hänen kanssaan, Fedorov sanoi BBC:n mukaan lisäten, että kaikki heidän ehdottamansa aloitteet kuitenkin torjuttiin.

Fedorov kertoi myös kieltäytyneensä Zelenskyin tarjouksesta siirtyä presidentin neuvonantajaksi.

Fedorov sanoi, ettei hän kuitenkaan pyrkinyt asettumaan poikkiteloin Zelenskyin kanssa vaan uskoi Zelenskyin kuuntelevan ukrainalaisia ja tilanteen ratkeavan.

– En usko, että hän on vielä valinnut puoltaan Syrskyi-asiassa. Puhuin hänen kanssaan tänään ja sanoin, että toimin omantuntoni mukaan, Fedorov sanoi Reutersin mukaan.

Zelenskyi kertoi tuoreeltaan, että hän ei ole vielä päättänyt, kuka tulee Fedorovin tilalle puolustusministeriksi. Sisäministeri Ihor Klymenkoa pidetään kuitenkin potentiaalisena nimenä.

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