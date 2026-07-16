Puolustusministerin lähtö on johtanut Ukrainassa harvinaisiin sodanaikaisiin mielenosoituksiin.
Useissa ukrainalaiskaupungeissa on osoitettu torstaina mieltä puolustusministeri Myhailo Fedorovin eroilmoituksen takia, kertovat Reuters ja BBC.
Kiovassa suurimmaksi osaksi nuorista ihmisistä koostuneet mielenosoittajajoukot kehottivat kylteissään jättämään Fedorovin rauhaan.
– Tämä on pahin virhe, jonka Zelenskyi on tehnyt koko presidenttiytensä aikana, kommentoi ukrainalainen sotilas Oleksandr BBC:lle.
Oleksandr kertoi liittyneensä armeijaan aiemmin tänä vuonna, koska hän luotti Fedorovin tiimiin ja visioon.
– En tiedä ketään, joka tukee päätöstä korvata hänet. En armeijan sisällä, en yhteiskunnassa, Oleksandr jatkoi.
Ennen hallitukseen nousuaan Fedorov oli muun muassa organisoinut Ukrainaan vapaaehtoisista kyberturvallisuusasiantuntijoista, viranomaisista ja hakkereista koostuvan IT-armeijan.
Myhailo Fedorov lehdistötilaisuudessa Kiovassa 16. heinäkuuta.