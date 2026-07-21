Käsillä pitäisi olla kesän lämpimin viikko, mutta sääkartan on vallannut kylmän sininen sävy.

Etenkin Itä-Suomessa tiistai ja keskiviikko ovat vuodenaikaan nähden hyvin viileitä. Länsi-Suomessa alkuviikko on huomattavasti lämpimämpi.

– Nyt ollaan kylmyyden ytimessä varsinkin Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Siellä on koillisvirtaus ja pilvistä. Sitten kun tulee sade päälle, lämpötila tipahtaa sinne 12 asteeseen, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Idässä heinäkuun loppupuolta vietetään siis hyvin syksyisissä tunnelmissa. Huomion arvoista onkin, että järvivedet ovat siellä peräti 10 astetta ilmaa lämpimämpiä.

– Siinä todellakin voi mennä veteen lämmittelemään. Tällainen tilanne on yleinen syksyisin.

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Kolea viikko, jonka pitäisi olla tilastojen valossa kesän lämpimin, ottaa kuitenkin viikonloppua kohti mentäessä toivotun käänteen.

Maan etelä- ja länsiosissa noustaan paikoin jo torstaina takaisin 20 asteen tuntumaan. Lounais-Suomessa liikkuu silloin ukkosrintama, joka saattaa luoda hetkellisesti kuumankosteat olosuhteet.

Vesi on monin paikoin ilmaa lämpimämpää.