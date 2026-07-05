Donald Trump tapaa Ukrainan ja Syyrian presidentit Naton huippukokouksessa alkavalla viikolla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Syyrian presidentin Ahmed al-Sharaan Naton huippukokouksen yhteydessä Turkissa, Valkoinen talo ilmoitti tänään sunnuntaina.
Valkoisen talon apulaislehdistösihteerin Anna Kellyn mukaan Trump osallistuu keskiviikkoiltapäivänä kahdenvälisiin tapaamisiin Zelenskyin ja al-Sharaan kanssa.
Trumpin pitkäaikainen tavoite on lopettaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.
Hän on myös toistuvasti vihjannut, että Syyria voisi osallistua sotilaallisesti Libanonin tilanteeseen.
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Pitkä puhelu Putinille
Trumpin kerrotaan puhuneen tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Puhelu kesti Kremlin antamien tietojen mukaan puolitoista tuntia.
Kremlin mukaan Trump tarjoutui puhelun aikana auttamaan löytämään ratkaisun Ukrainan.
Trump sanoi Kremlin mukaan, että Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner jatkavat pyrkimyksiään rauhanratkaisun välittämiseksi ja ovat valmiita vierailemaan Moskovassa.
Kremlin avustajan mukaan Putin antoi Trumpille realistisen arvion Ukrainan rintamatilanteesta.