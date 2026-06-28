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Aleksandr Lunin pidätettiin videon jälkeen | MTV Uutiset



Sotilas uhkasi Putinia kapinalla – pidätettiin Kuvituskuvaa Venäjän armeijasta. Julkaistu 28.06.2026 18:24 Outi Jaatinen Venäläissotilas pidätettiin sen jälkeen, kun hän oli julkisesti vedonnut Putiniin ja varoittanut kapinasta. Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet entisen vapaaehtoistaistelija Aleksandr Luninin 11 päiväksi sen jälkeen, kun hän vetosi julkisella videoviestillä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Aiheesta uutisoivat United24 Media sekä Reuters. Luninin mukaan venäläissotilaisiin kohdistui kaltoinkohtelua. Hän myös varoitti mahdollisesta sotilaallisesta kapinasta, mikäli hänen huolenaiheensa sivuutettaisiin. Pidätys tapahtui muutama päivä sen jälkeen, kun Lunin oli alkanut kerätä venäläissotilaiden kertomuksia väitetyistä sotilasjohdon väärinkäytöksistä. Hän kertoi aikovansa esittää todisteet Venäjän johdolle. Lue myös: Putin myöntää: Venäjä kärsii Katoaminen ja kotietsintä Deutsche Wellen mukaan Lunin katosi 28. kesäkuuta matkustettuaan Moskovaan. Poliisi teki myös kotietsinnän hänen asunnollaan Voronežin alueella ja takavarikoi sähköisiä laitteita. Deutsche Wellen mukaan Luninin Telegram-kanavalla julkaistussa viestissä perhetutuksi esittäytynyt henkilö kertoi Luninin vaimon vahvistaneen, että tämä oli "hallinnollisessa pidätyksessä" 11 päivän ajan. Pidätyksen syytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Vaimo poisti julkaisemansa videon

Ennen kuin tieto Lunin pidätyksestä tuli julki, hänen vaimonsa julkaisi videon, jossa hän kertoi poliisin tehneen yöllä kotietsinnän heidän kodissaan.

Hän sanoi viranomaisten takavarikoineen kannettavia tietokoneita, muistitikkuja ja muuta sähköistä laitteistoa samalla, kun Lunin oli jo matkalla Moskovaan.

Myöhemmin hän poisti videon ja kirjoitti venäläisessä sosiaalisen median palvelu VKontaktessa, että hänen miehensä oli "elossa ja kunnossa". Hän myös pyysi yleisöä olemaan kommentoimatta asiaa enempää.

Videoviesti Putinille keräsi miljoonia katsojia

39‑vuotias Lunin sai osakseen laajaa huomiota julkaistuaan 25. kesäkuuta videoviestin Putinille. Instagram on kielletty Venäjällä, ja sitä voi käyttää vain virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla.

Videolla hän syytti Venäjän armeijan komentajia sotilaiden kiduttamisesta ja kaltoinkohtelusta.

Luninin mukaan rangaistuksiin joutuivat sotilaat, jotka kieltäytyivät toteuttamasta "tyhmiä itsemurhatehtäviä" tai luovuttamasta rahaa komentajilleen.

Luninin mukaan eräs rangaistuskeino oli pitää sotilaita kuopassa, kertoo Reuters. Sotilaita kidutettiin ennen kuin heidät surmattiin ja komentajat peittelivät tapahtunutta ilmoittamalla, että he katosivat taistelussa, Lunin väittää.

Lunin varoitti, että jos hänelle ei järjestettäisi tapaamista Putinin kanssa sekä annettaisi mahdollisuutta puhua valtakunnallisessa televisiossa, "armeija kääntäisi aseensa Kremliä vastaan".

Videolle kerrotaan kertyneen noin 12 miljoonaa katsojakertaa 24 tunnissa.

Julkaisussa ei esitetty todisteita eikä mainittu, keitä väitetyt uhrit tai tekijät ovat.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vahvisti, että presidentinhallinnossa oltiin tietoisia vetoomuksesta, mutta että virkailijat tuskin olivat vielä ehtineet perehtyä siihen.

Lunin kielsi vallankaappausvaatimukset

Videon julkaisemisen jälkeen Lunin totesi, ettei hän vaatinut vallankaappausta, vaan pyrki välittämään tietoa Venäjän armeijan oloista.

Deutsche Wellen mukaan hän väitti, että Venäjän puolustusministeriön ja turvallisuuspalvelujen nimeltä mainitsemattomat edustajat olivat rohkaisseet häntä tuomaan asian julkisuuteen.

Luninin taustaa

Lunin, entiseltä nimeltään Aleksandr Pustovalov, toimi tiedustelukomentajana Sudoplatovin vapaaehtoisessa pataljoonassa. Se perustettiin tilapäisesti miehitettyyn Melitopoliin loppuvuodesta 2022.

Hän on myös kertonut taistelleensa Venäjän Kurskin alueella ja saaneensa palveluksensa aikana aivotärähdyksen.

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