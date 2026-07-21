Poliisi kommentoi Vekaranjärvellä maanantaina menehtyneen varusmiehen tapausta.

Poliisi ei epäile, että eilen Karjalan prikaatissa menehtyneen varusmiehen kuolemaan liittyisi rikosta, kerrotaan Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta MTV Uutisille.

Varusmies kuoli maanantai-iltana vapaa-ajalla, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa muille.

Asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä. Siitä ei jatkossa enää tiedoteta.

– Kriisituki palvelustovereille ja henkilökunnalle on aloitettu eilen heti tapahtuman jälkeen, ja se jatkuu myöskin tänään ja tarvittaessa niin pitkään kuin koetaan tarvetta, operaatiopäällikkö, everstiluutnantti Olli-Pekka Paju kertoo MTV Uutisille.

Karjalan prikaatissa kunnioitetaan menehtyneen varusmiehen muistoa tänään suruliputuksella.